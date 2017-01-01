Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...
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Vücut saati tıkır tıkır işleyenler, size şapka çıkarıyoruz. Ama çoğumuz geç yatıyoruz erken kalkamıyoruz. Peki, erken kalkmak için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
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“Toplantı 9’da değil de 10.00’da başlasa; ilk ders zili 1 saat sonra çalsa ne olurdu” diye yıllardır sızlansak da değişen bir şey yok. 06.00‘da kalkıp 06.30’da evden çıkmak zorundayız. Ne yapalım? O zaman pratik yöntemler bulalım dedik.
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Sadece erken kalkmak yetmez, güne dinç başlamak lazım. Zira iş bekler, derste uyumak olmaz! O zaman erken yatmaya alışacağız. Mesela yatağa gitmeniz gereken saat için ayrı bir alarm kurun. Güne öyle paydos edin.
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TV başından kalkıp uyumaya gitmeyin. Yatağa girmeden önceki 2 saati bir şeyler okuyarak, sıcak bir duş alarak, yürüyüşe çıkarak veya ertesi günü planlayarak geçirin. Bu sırada odanızı havalandırın. Mis gibi bir uyku istiyorsanız bırakın temiz hava içeri girsin.
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Yatmadan önce içilen çay, kahve uykunun baş düşmanlarından. Hele alkol ve sigara sizi ters köşeye yatırır, uyutmaz.
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Karnınız acıktıysa hafif bir şeylerin ötesine geçmeyin.
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Günü koşarak, ağırlık ve kardiyo çalışarak bitirmeyin. Uykunuz yoksa kendinizi yorun ama o kadar da değil. Onun yerine doktorunuzla konuşup bir uyku ilacı edinebilirsiniz.
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Sessiz ve karanlık bir odada uyumaya çalışın. Gün içinde yarım saatten fazla şekerleme yapmayın.
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Uyandığınızda perdeyi açın, taze havayı koklayın.
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Alarmı yataktan uzak bir yere konuşlandırın ki onu susturmak için mecburen birkaç adım atın. İşte en kritik viraja geldiniz. Ertelemeyin! Fazladan 5 dakika uyumanın ne size, ne de çevrenize faydası var. Aksine alarmı duymamaya alışır, mışıl mışıl geç kalırsınız.
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Alarma ulaştınız, kapattınız. Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Kutlama yapmak için sakın yatağa dönmeyin. Derhal banyoya, soğuk suya ulaştığınız an savaşı kazandınız demektir. Peki sıcak bir çay koymak için daha ne duruyorsunuz?