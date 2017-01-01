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Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Vücut saati tıkır tıkır işleyenler, size şapka çıkarıyoruz. Ama çoğumuz geç yatıyoruz erken kalkamıyoruz. Peki, erken kalkmak için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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“Toplantı 9’da değil de 10.00’da başlasa; ilk ders zili 1 saat sonra çalsa ne olurdu” diye yıllardır sızlansak da değişen bir şey yok. 06.00‘da kalkıp 06.30’da evden çıkmak zorundayız. Ne yapalım? O zaman pratik yöntemler bulalım dedik.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Sadece erken kalkmak yetmez, güne dinç başlamak lazım. Zira iş bekler, derste uyumak olmaz! O zaman erken yatmaya alışacağız. Mesela yatağa gitmeniz gereken saat için ayrı bir alarm kurun. Güne öyle paydos edin.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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TV başından kalkıp uyumaya gitmeyin. Yatağa girmeden önceki 2 saati bir şeyler okuyarak, sıcak bir duş alarak, yürüyüşe çıkarak veya ertesi günü planlayarak geçirin. Bu sırada odanızı havalandırın. Mis gibi bir uyku istiyorsanız bırakın temiz hava içeri girsin.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Yatmadan önce içilen çay, kahve uykunun baş düşmanlarından. Hele alkol ve sigara sizi ters köşeye yatırır, uyutmaz.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Karnınız acıktıysa hafif bir şeylerin ötesine geçmeyin.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Günü koşarak, ağırlık ve kardiyo çalışarak bitirmeyin. Uykunuz yoksa kendinizi yorun ama o kadar da değil. Onun yerine doktorunuzla konuşup bir uyku ilacı edinebilirsiniz.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Sessiz ve karanlık bir odada uyumaya çalışın. Gün içinde yarım saatten fazla şekerleme yapmayın.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Uyandığınızda perdeyi açın, taze havayı koklayın.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Alarmı yataktan uzak bir yere konuşlandırın ki onu susturmak için mecburen birkaç adım atın. İşte en kritik viraja geldiniz. Ertelemeyin! Fazladan 5 dakika uyumanın ne size, ne de çevrenize faydası var. Aksine alarmı duymamaya alışır, mışıl mışıl geç kalırsınız.


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Alarma ulaştınız, kapattınız. Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Kutlama yapmak için sakın yatağa dönmeyin. Derhal banyoya, soğuk suya ulaştığınız an savaşı kazandınız demektir. Peki sıcak bir çay koymak için daha ne duruyorsunuz?


Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız bu gece...

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