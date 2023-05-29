Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre yarın ve Çarşamba günü hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece, ikinci yarısında ise 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.