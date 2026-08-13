Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü sıcak ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın bugün açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu; yarın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı; cumartesi günü açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı; periyodun geri kalanında ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36-39 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ve yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli esecek.