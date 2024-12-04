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Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Toplu taşımada yeni tarifeler için çalışma başlatıldı

Toplu taşımada yeni tarifeler için çalışma başlatıldı

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