ÖZEL HABER

Dövizdeki yükseliş, Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı zamları da beraberinde getirdi. Buna göre, yarın sabahtan itibaren sigara ve tütün çeşitlerine bir zam daha geliyor.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tekel ürünlerine 3 TL, Dunhill, Rothmans, Craven A, Royals, Kent Nano ve Nuo’ya 5 TL zam gelecek.

Diğer kent çeşitleri ile Gold Leaf ürününde ise 4 TL fiyat artışı oluyor.

ZAM YAĞMURUNA TÜTÜN ÜRÜNLERİ DE YAKALANDI

Öte yandan, zam yağmurundan tütün ürünleri de etkilendi; 25 grama 4 TL, 50 grama ise 8 TL zam gelecek.