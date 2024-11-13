Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Olgun Arkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.11.2024 tarihinde, saat 13.30 raddelerinde, Dağyolu'nda, ikametgah içerisinde, M.S'nin eşi I.S’nin sağ yanağına sol eliyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, aynı tarihte H.S.’nin ise (E-34), annesi I.S.’yi darp ettiği gerekçesi ile babası M.S'nin yüzüne gayri kanuni olarak yumruk vurmak suretiyle adı edileni darp ettiğini açıkladı. Polis, M.S'nin ciddi darp ve vahim zarar suçundan tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının daha önceden de askıda benzer suçtan ve yine müştekiye karşı siddet gösterdiğini ve teminata bağlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının davasında hazır olmasını dikkate alarak askıda teminatı bulunduğunu ve bu bağlamda tutuklu yargılanmasının uygun olacağını ve 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.