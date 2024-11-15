Aralarında oyuncu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu şüpheliler, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç için 'ev hapsi' kararı verilirken ünlü şarkıcının 18 konseri 'ev hapsi' nedeniyle iptal edildi. Ortaç'ın zararının 25 milyon liradan fazla olduğu belirtildi. Konserlerin başta İstanbul olmak üzere bir çok ili kapsadığı kaydedildi.

Sosyal medyadan da çekildildi.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç, radikal bir adım atarak 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabını kapattı.