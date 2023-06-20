-ÖZEL HABER

Eğitim Uzmanı Hasan Alicik, okullarda dönem sonu sınavlarının yapılmaması nedeniyle birçok mağduriyet ortaya çıktığını söyledi…



“BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Gündem Kıbrıs Web TV’de açıklamalarda bulunan Eğitim Uzmanı Hasan Alicik, “Hemen hemen her ailede çocuk var ve bunlar eğitim sisteminin içinde. En çok tartışılan konulardan bir tanesi şuanda sınıf geçme. Okullar karneleri dağıttı, diplomalar verilecek. Normal şartlarda öğrencilerimiz birinci dönemde iki sınava giriyor. İkinci dönemde iki sınava giriyor ve bir dönem sonu notu oluşuyor. Bu sürece baktığımızda, öğrenciler 3 sınava girdi ve bir sınav yapılmadı. Bu sınavın es geçilmesini doğru bulmuyorum. Birinci sınavdan sonra okulda öğretmen ders verdi ancak bunların değerlendirmesi yok dendi. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

“BİR SINAVI YOK SAYMAK OLMAZ”

Alicik, “Bir grev oldu, bunun nedenleri sonuçları orta yerde duruyor. Ama buna çözüm üretilirken bir sınavı yok saymak olmaz. Öğrenci bir sınava girecekti ve o sınava girme hakkı vardı ve o sınavdan sonra bütünlemeye girerdi. O sınav oradan kalktı ve notunu yükseltme şansı öğrencinin elinden alınmış oldu. Dönem sonunda ise karnelere muaf yazıldı. Eğitimin temel prensiplerindendir verdiğiniz eğitimi ölçüp değerlendirmek gerekir. Bu kararın farklı çözümleri olabilirdi. Öğrenciyi daha merkeze koyarak bunu çözebilirlerdi ama bu tercih edilmedi ve o dönem yok sayıldı. Bunun telafisi siyasi bir karar ister. Bakanlık oturup bunu çalışacak. Öğrenciler haksızlığa uğradı. Bunu paydaşlar ile bir araya gelerek bakanlık buna çözüm üretebilir. Ancak eğitim hep siyasete kurban gitti. Şuan siyasilerin gözü seçimlere döndü. Buna ilgi gösterirler mi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yasal haklarının ihlal edildiğini kaydeden Alicik, “Öğrencinin notları bireysel durumudur bir de yasal hakları var. Yasa sana 2 sınava gireceksin, sonrada bütünlemeye gireceksin diyor. Siz burada oynama yaptınız. Öğrencinin notları kendini ilgilendirir. Ama bakanlık tüzüğe müdahale etti. Son dönemde okuduğu dersleri hiç değerlendirmeden kapattı” dedi.

“FATURA DA ÖĞRENCİYE KESİLDİ”

Alicik, “Çocukların motivasyonu düştü. Grev yapıldı alicengiz oyunlarıyla yasa geçti. Eğitim gene ikinci planda ve dikkate alınmıyor. Bunun yanlış olduğunda hemfikiriz. Burada bu yanlışın düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak öyle bir uğraş olduğunu görmüyorum. Bakanlık bu yasayı getirdi ve bu yasanın içinde bir takım düzenlemelere gitti. Bakanlığın bu yasayı düzenlerken hedefi neydi? Burada bir muğlaklık var. Bakanlığın ne yapacağını net göremiyoruz. Eğitim böyle bir şey değildir. Şeffaflık yok. Bu yasada bir şeyler yapıldı ve fatura da öğrenciye kesildi” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMDE BUNLARIN OLMASI KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİLDİR”

Alicik, “Bu çağda bunları konuşmamamız gerekiyordu ve gündemimiz bu olmamalıydı. Eğitimi nasıl daha ileriye götürebiliriz bunu tartışmamız gerekirdi. Bunları konuşmamız gerekirken haksızlıkları, gaspları ve belirsizlikleri konuşmaya başladık. Eğitimde bunların olması kabul edilebilir şeyler değildir” dedi.