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110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:29
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin

Geçen hafta perşembe günü Toulouse Müzayede Evi’nde satışa çıkması beklenen Caravaggo’nun “Judith and Holofernestablosunun, müzayede çıkmadan iki gün önce gizemli biri tarafından satın alındığı ortaya çıkmıştı. New York Times’ın haberine göre eser, Amerikalı milyoner ve sanat koleksiyoncusu J. Tomilson Hill tarafından 110 milyon dolara satın alındı.

Eser, Toulouse Müzaye Evi’nde perşembe günü açık artırmaya girecekti. Ancak salı günü müzayedeyi düzenleyen Eric Turquin ve Marc Labarbe, tablonun yabancı bir koleksiyoncu tarafından alındığını ve müzayedenin iptal edildiğini duyurmuştu.

Eserin Metropolitan Sanat Müzesi, Washington’daki Ulusal Sanata Galerisi’ne ve Los Angeles’taki J. Paul Getty Müzesi’ne ödünç verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Judith And HolofernesToulouse Müzayede EviMilyonerTabloABDHaber
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