12 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!

12 Ağustos Cuma yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Seninle eğlenmek isteyen arkadaşlarından müsaade istiyorsun. Çevrenizdekiler, eğlenceli bir gece geçirmek için gereken tüm enerjiye ve coşkuya sahip olabilir, ancak şu anda kendinizi bu kadar enerji dolu hissetmiyorsunuz. En sevdiğiniz koltuğa kıvrılmış sıcacık bir akşam size daha çok yakışır.

BOĞA

Sabah saatlerinde, önceliğiniz diğer insanlar tarafından yapılan sorunları düzeltmek olacaktır. Birisi size kendi başlarına idare edebileceklerini söyleyecektir, ama siz aksini düşünebilirsiniz. Günün ciddi endişeleri sona erdiğinde, huzurlu saatler geçirmek için sabırsızlanabilirsiniz.

İKİZLER

Planlanmamış olsa bile, bir sahne değişikliği teklifi, normal rutininizi kırmak için ihtiyacınız olan şey olabilir. Yapacak yeni ve farklı bir şeye ihtiyaç duymanın yanı sıra, size yapıştırıcı gibi yapışan bir arkadaşınızdan veya akrabanızdan biraz zaman ayırarak da yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Beklenmeyen küçük bir kazanç elde edebilirsiniz. Belki maaş zammı belki de bir miras... Koşullar ne olursa olsun, cebinizde para olması ve dilerseniz, gerçekten karşılayıp karşılayamayacağınızı düşünmeden dışarı çıkma şansına sahip olmak iyi hissettirecek.

ASLAN

Aldığın her şeyi tamamlayacak enerjiye ve dayanıklılığa sahipsin. Ana hedefleriniz bir şekilde kariyerinizle veya gönüllü bir projenizle bağlantılı olacaktır. Çok fazla iş olacak ve teşvik, yakında planların ve umutların gerçeğe dönüşmesidir.

BAŞAK

Kafanızda daireler çizen bazı sorunlar ve endişeler var. Onları düşünmeyi bırakmak istesen bile, bırakamıyorsun. Daha yaşlı bir akraba sizinle konuşmak istese de, önceliğiniz esas olarak özel meselelerdir.

TERAZİ

Çevresel veya hayır için bir amaç, tüm kalbinizle desteğinizi alacaktır. Kapalı kapılar ardında devam eden tartışmalar, diğer insanların yapmayı umduğu değişiklikler etrafında dönüyor. Bunlar üzerinde yalnızca, ilgili herkesin çıkarına olabileceklerinden memnun olduğunuzda hareket edeceksiniz.

AKREP

Kıdemli bir meslektaşınız, kariyer ortamınıza fayda sağlamanıza yardımcı olmak için sizi ekstra eğitim veya öğrenim yapmaya teşvik etmeye çalışıyor. İşinizi yapma yeteneğinizden şüphe etmiyorlar. Potansiyelinizi görüyorlar ve çok daha fazlasını yapabileceğinizi biliyorlar.

YAY

Farklı bir şeye duyulan huzursuz bir ihtiyaç, sizi gelecek hakkında düşünmeye sevk edecek. İş değişikliği, yeni ev veya seyahat, tüm olasılıklardır. Artık öğrenmeyi sevdiğinizde ve bunu yapmanız için pek çok fırsat olduğunda, ruhsal ve eğitimsel gelişim daha olasıdır.

OĞLAK

Bir gencin yaratıcı bir meydan okumada yardıma ihtiyacı var ve bunu nasıl benzersiz ve ilginç hale getireceğinize dair iyi bir öneriniz olacak. Değişiklikler kapıda ve bu, eviniz ve ailenizle bağlantılı yeni mali veya yasal düzenlemeler yapmayı içerecek. Havada bir beklenti duygusu var.

KOVA

Size göre, yeni kurallar ve düzenlemeler çalışmıyor. Bir ekibin yerleşik üyelerinin yetkilerine veya yeteneklerine meydan okumak, onaylamadığınızı göstermenin iyi bir yolu değildir. Bunun yerine, özel bir itiraz süreci olup olmadığını sorun ve onu takip edin.

BALIK

Patronunuz veya güçlü kimliği olan biri, melodiyi sadece kendisinin söylemesi gerektiğine karar verdiğinde, başkalarının sizi dinlemesini sağlamak kolay değildir. Onların fikirlerine uymaktan başka seçeneğiniz olmayacak. Bu akşam birlikte rahatlayabileceğiniz insanlarla bir araya gelin. Partiye veya kulüplere gidin.