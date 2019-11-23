Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!

Bangladeş'te Zakir Hossain Bapari adlı bir şahıs, yıllardır ülkenin birçok yerinde kadınları dolandırıp 286 kez dini nikahla evlendi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 16:52
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!

Başkent Dakka'da yakalanan 38 yaşındaki dolandırıcı Zakir Hossain Bapari, yaklaşık 12 yıldır Bangladeş'in birçok yerinde kadınları kendine aşık edip dini nikahla evleniyordu. Olay, geçtiğimiz günlerde Dakka'da bir kadının tecavüze uğradığı ve dolandırıldığı iddiasıyla açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Polis harekete geçerek dolandırıcıyı yakalamayı başardı.

Yapılan soruşturmada Zakir Hossain Bapari'nin 286 ayrı kadınla evlendiği açıklandı.

Polis, dolandırıcının Londra'daki bir üniversiteden mezun olup öğretmenlik yaptığını söyleyerek kadınları dolandırdığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

banner22
Son Güncelleme: 23.11.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
HaberDolandırıcıBangladeşZakir Hossain Bapari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeklerin yaşını hesaplamak için yeni formül
Köpeklerin yaşını hesaplamak için yeni formül
Instagram beğeni sayısı şekil değiştirdi
Instagram beğeni sayısı şekil değiştirdi
İklim değişikliklerine karşı önlem alınmazsa 2050’ye kadar denizler 3 metre yükselecek’
İklim değişikliklerine karşı önlem alınmazsa 2050’ye kadar denizler 3 metre yükselecek’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim