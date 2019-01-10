Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
banner40

14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı!

ABD’de 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan 29 yaşındaki bir hastanın doğum yapması üzerine bakımevinde görevli erkek sağlık görevlilerinin DNA örnekleri incelenecek.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:17
14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı!

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix bölgesindeki bir bakımevinde meydana gelen tecavüz olayınının yankıları sürüyor.

Boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi. Polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi. Olayın yaşandığı Hacienda Bakımevi, “Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

banner41
"TIBBİ OLARAK SAVUNMASIZ"

Bakımevinin web sitesindeki şikâyetler arasında Aralık 2013 tarihli bir yorum göze çarpıyor. Çalışanlardan birinin 4 hastayla ilgili cinsel içerikli yorumlar yaptığı bildirilirken, bu çalışanın yorumdan sonra işine son verildiği kaydedildi. Söz konusu görevliyle ilgili araştırma sürüyor. Yaşanan olay hastaların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Hacienda Bakımevi, ‘tıbbi olarak savunmasız’ hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDBitkisel HayatDoğumBakımeviDNA örnekleriHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğuştan kısır olduğunu öğrenen İngiliz milyoner, eski eşine dava açtı
Doğuştan kısır olduğunu öğrenen İngiliz milyoner, eski eşine dava açtı
24 yaşındaki youtuber kız, 61 yaşındaki kadınla evlendi!
24 yaşındaki youtuber kız, 61 yaşındaki kadınla evlendi!
LBT’nin Çocuklara Yönelik Tiyatro Çalışmaları Başlıyor
LBT’nin Çocuklara Yönelik Tiyatro Çalışmaları Başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim