14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı!

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix bölgesindeki bir bakımevinde meydana gelen tecavüz olayınının yankıları sürüyor.

Boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi. Polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi. Olayın yaşandığı Hacienda Bakımevi, “Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"TIBBİ OLARAK SAVUNMASIZ"

Bakımevinin web sitesindeki şikâyetler arasında Aralık 2013 tarihli bir yorum göze çarpıyor. Çalışanlardan birinin 4 hastayla ilgili cinsel içerikli yorumlar yaptığı bildirilirken, bu çalışanın yorumdan sonra işine son verildiği kaydedildi. Söz konusu görevliyle ilgili araştırma sürüyor. Yaşanan olay hastaların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Hacienda Bakımevi, ‘tıbbi olarak savunmasız’ hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.