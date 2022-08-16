16 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!

16 Ağustos Salı yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

İş ahlakı sizinkine uymayan insanlarla uğraşırken aşırı eleştirel olmamaya çalışın. Başkalarından herhangi bir girdi almadan kayda değer bir şey yapmak için gerekenlere sahipsiniz, bu yüzden devam edin ve ödülleri kendinize saklayın.

BOĞA

Bugün yıldızların mesajı, kendinizi hiçbir şekilde veya biçimde sınırlamamanız gerektiğidir. Haritanızın en yaratıcı alanındaki Merkür, gözlerinizi yeni olasılıklara açarsanız ve kendinize güveniyorsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok.

İKİZLER

Bugün işini berbat eden birine karşı sert davranırsanız, yarın çok daha iyi bir iş çıkarır, bu yüzden geri durmayın. Sizden birkaç şey duymak bazı şeyleri tekrar rayına oturtmak için tam olarak ihtiyaç duydukları şey olabilir.

YENGEÇ

Haritanızın iletişim alanındaki kozmik aktivite, ortaklarınızı ve meslektaşlarınızı kendi düşünce tarzınıza göre kazanmanızı kolaylaştıracaktır. Sizi sıkan türden ayrıntılı şeylerle ilgilenmelerini sağlamak için bugün bu yeteneği kullanın.

ASLAN

Bugün ya da yarın bir tür teklif kucağınıza inecek, ancak umut verici görünse de gezegenler iplerin bağlı olacağı konusunda uyarıyor. Gerçekten neyin dahil olduğunu öğrenin ve yalnızca tüm gerçekleri bildiğinizden emin olduğunuzda bir karar verin.

BAŞAK

Yöneticiniz Merkür, bugün Uranüs gezegenindeki değişikliklerle güzel bir şekilde bağlantılıdır, bu nedenle hayatınıza getirmek istediğiniz bir şey varsa, şimdi harekete geçme zamanıdır. Önümüzdeki 24 saat içinde harika şeyler olacak ve sizin de başınıza gelebilirler.

TERAZİ

Beklediğinizden daha fazla angarya gibi görünen bir şeyden vazgeçmek cazip gelebilir. Ancak bugün bir noktada bu konuda yanlış yolda olduğunuzu fark edeceksiniz. Sadece küçük bir değişiklik gerçekten büyük bir fark yaratabilir.

AKREP

Bu, ortaklıklar ve arkadaşlıklar için iyi bir gün, ancak kendinizi sosyal olarak fazla inceltmeyin. Ayrıca, önümüzdeki 24 saat içinde yeni bir şeye başlama dürtüsüne diren, çünkü haftanın ilerleyen saatlerinde olacaklar tüm dikkatinizi ve tüm enerjinizi gerektirecek.

YAY

Bu kadar hırslı olman güzel ama başarmayı umabileceğin şeyler konusunda gerçekçi olmalısın. Gezegenler, diğer alanlarda fedakârlık yapmadığınız sürece bir alandaki hedeflere ulaşamayacağınız konusunda uyarıyor. Seçimlerin yapılması gerekecek.

OĞLAK

Bu sizin için çok keyifli, çok çaba sarf etmeden istediğinizi elde edebileceğiniz türden bir gün olmalı. Her zaman bu kadar kolay olmayacak, bu yüzden iyi talihinizden en iyi şekilde yararlanın ve bunu hak ettiğinizden asla şüphe etmeyin.

KOVA

Bugün fazladan nasıl para kazanılacağı konusunda bir önseziniz varsa, sonuna kadar takip etmelisiniz. Gezegenler, bir dakika bile tereddüt ederseniz, bir rakip önünüzden geçebilir ve sizin olması gereken karı alabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

BALIK

Yakın zamanda sevdiğiniz biriyle aranız bozulduysa, telafi etmek için ne gerekiyorsa yapın. Durum tamamen sizin hatanız olmayabilir, ancak gururunuzu bir kenara bırakıp “özür dilerim” diyen ilk kişi olursanız, kısa sürede aranız düzelecektir.