1900’lü yılların söylentisi: Husky’ler TRAŞ EDİLMEZ!

Adamızda ve tüm dünyada genel olarak bahsedilen ‘ASLA TRAŞ EDİLMEMELİ’ olan popüler ırklar

• Alaskan Husky

• Akita

• Shiba Inu

• Siberian Husky

• Australian Shepherd

• Shetland Sheepdog

• Bernese Mountain Dog

• Golden Retriever

• Labrador Retriever

• Miniature Schnauzer

• Pomeranian

Bazı ırklarda tek kat, bazı ırklarda çift kat tüy bulunmaktadır. Bu ırklar çift kat tüy yapısına sahiptir. Yani dışarıdan gördüğümüz uzun ince tüylerin altında, deriye yakın olan küçük kısa tüyler bulunmaktadır. Bu çift kat tüy yapısının amacı, sıfırın altındaki derecelerde izolasyon görevi görmesidir. Yani uzun parlak tüyler güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken, küçük kısa tüylerin ısıyı hapsetmesi ve hayvanı sıcak tutması. Bu köpekler normal şartlarda ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa tüy değişirler (altta kalan kısa tüy katmanı). ‘Normal şartlar’dan kastım Sibirya kurdunun Sibirya’da yaşaması.. Bizim gibi sıcak ülkelerde bu ırklar YIL BOYUNCA TÜY DEĞİŞİR. Yani sürekli olarak öbek öbek tüy döker.

Tüyleri kesilen çift kat tüylü ırkların güneşten daha fazla etkilendiği ve derisinin yanma riski olduğu söylentileri her köpek için geçerlidir. Eğer yaz sıcağında herhangi bir köpeği, insanı ve ya herhangi bir canlıyı çıplak derisiyle güneş altında bırakırsanız derisi yanar.

Tüyleri kesilen çift kat tüylü ırkların tüylerinin ‘bir daha asla güzel uzamayacağı ve hatta belki bir daha hiç çıkmayacağı’ söylentileri yalandır  Eğer köpeğinizde tiroid hastalığı gibi deri ve tüy yapısını etkileyen herhangi bir medikal sıkıntı yoksa, o tüyler kısa bir süre içinde daha gür ve canlı bir şekilde uzayacaktır.

Tüyleri kesilen çift kat tüylü ırkların ‘aşırı stres olması, küsmesi, derisinin tahriş olması, vs‘ söylentilernine gelince.. Sahibinin halı fırçalarmışcasına taradığı köpek de stres olur, tahriş olur. Dökülmesi gereken tüyleri dökülemediğinde veya yılda iki olması gereken tüy değişimini sürekli yaşadığında da stres olur. Tüylerden dolayı görünmeyen ama o katmanların altında onu kemiren pire/kenelerden de stres olur, hasta olur.

‘Optimum şartlarda’ bu ırklardan olan köpeklerin düzenli olarak sık sık fırçalanması, kısa tüy katmanının değişmesine yardımcı olur ve hayvan için yeterlidir.

Bu ırkların ‘doğası’ diye birşey olmadığını, hepsinin insan üretimi olduğunu, insanların istekleri üzerine seçilip üretilmiş ırklar olduğunu ve artık ‘doğada’ değil evlerimizde yaşadığını unutmamak gerekir.

Köpeğinizi traş ettirmenin, yıkamanın, gerekli bakımlarını yapmanın ona sadece faydası olacaktır.

Vet. Hek. Dilber Necatoğlu