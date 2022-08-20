Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

20 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 20 Ağustos Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:20
206 Okunma
20 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!


20 Ağustos Cumartesi yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Koç burçların en incesi değildir ve bu hafta sonu haritanızın en açık sözlü alanına giren yöneticiniz Mars ile kendiniz için söyleyecek çok şeyiniz olacak. Diğerlerini dinlemeye daha az meyilli olduğunuz için içinizdekileri çok yüksek sesle söylememeye özen gösterin.

BOĞA

Enerji gezegeni Mars, bu hafta sonu burcunuzdan çıkıyor. Ama bu daha az maceracı veya daha az hırslı olacağınız anlamına gelmiyor. Aksine, iş dünyasında ilerlemek ve ondan para kazanmak söz konusu olduğunda her zamankinden daha cüretkar olacaksınız.

İKİZLER

Kaç kez geç kaldığının bir önemi yok, sanki hayatındaki olaylar üzerinde hiçbir kontrolün yokmuş gibi hisset, çünkü bugünden itibaren tekrar kaderinin efendisi olacaksın. En çok başarmak istediğiniz şeye odaklanın ve yüzde 100 onun için harekete geçin.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saat içinde ne söylediğine dikkat et çünkü düşman olarak gerçekten istemediğin birini kızdırabilme ihtimalin var. Tanıştığınız insanlar hakkında güzel bir şey söyleyemiyorsanız, sessiz bir hafta sonu geçirmek daha iyi olabilir!

ASLAN

Mars, bu hafta sonu haritanızın grup aktivitelerini yöneten bölgesine giriyor, bu nedenle diğerleri liderliği almanızı isteyecek. Kendinizi tamamen göreve hazır hissetmeyebileceğinizden endişelenmeyin. İlerledikçe büyüyeceksiniz.

BAŞAK

Dünyada yükselmek, hatta belki de ünlü olmak istiyorsanız, şimdi hamlenizi yapmanın tam zamanı. İsteseniz bile gölgelerde saklanamayacaksınız. Evrenin çok sayıda ve çeşitli yeteneklerinizden yararlanma planları var.

TERAZİ

Bu hafta sonu her zamankinden daha maceracı ve girişken olacaksınız ve ayrıca yol boyunca tanıştığınız bazı insanlarla dostça bir rekabet duygusu olacak. Sportif olarak eğimliyseniz, kazanan olacağınızdan emin olabilirsiniz!

AKREP

Önümüzdeki 48 saat içinde finansal olarak değerinizi elde ettiğinizden emin olmanız son derece önemlidir. İşverenler ve kıdemli meslektaşlarınız size sadece hak ettiğiniz ödülleri vermekle kalmayacak, onlar için savaşmanız gerekecek. Bunun için sana saygı duyacaklar.

YAY

Mars bu hafta sonu karşı burcunuza geçerken hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlarla nasıl ilişki kurduğunuza çok dikkat etmelisiniz. Eğer çok güçlü davranırsan, diğerleri sadece senden yüz çevirmez, sana da sırtını döner ve bu iyi bir şey değildir.

OĞLAK

İş cephesinde yoğun bir zaman yaklaşıyor, bu yüzden harekete geçin ve hayatınızdaki küçük şeylerin sorunsuz çalıştığından emin olun. Önümüzdeki birkaç hafta içinde birçok önemli şeyi halledebilirsiniz, ancak ayrıntıların üstünde kalmalısınız.

KOVA

Mars bu hafta sonu haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu nedenle günleri tembellik ederek geçirebilirsiniz. Ancak yapmazsanız daha kazançlı çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeli ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Dünyanın senin zekana ihtiyacı var.

BALIK

Bu hafta sonu duygularınızın sizi alt etmesi gibi gerçek bir tehlike var, bu yüzden şimdi kendinize söz verin, bazı insanlar ne kadar kötü davranırsa davransın, bunun sizi ele geçirmesine izin vermeyeceğinize dair kendinize söz verin. Hayatın saçmalıklarının üzerinde dingin bir şekilde yükselin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!
19 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!
18 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!
18 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!
17 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!
17 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim