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20 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 20 Ekim Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

20 Ekim 2022 Perşembe 09:12
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20 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!



20 Ekim Perşembe yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Yöneticiniz Mars, aşk gezegeni Venüs ile iyi bir bağ kurduğundan, bu potansiyel olarak romantizm için yılın en iyi günlerinden biridir. İşin çoğunu sizin için yapacak birileri olabilir tılsımı çok fazla açmak zorunda kalmayacaksınız.

BOĞA

Bir iş veya kariyer meselesi çok uzun sürdü ve bugün bu konuda bir karar vermezseniz, elinizden alınabilir. Bu olursa, sonuçlarından zevk almama ihtimaliniz çok yüksek. Kararlı Boğa olma zamanı.

İKİZLER

Bugün dışarıda tanıştığınız biri çok iyi bir arkadaş olacak ve ilişkinizin daha sonra arkadaşlıktan daha derin bir şeye dönüşmesi oldukça olası. Görünüşe göre duygusal ve ruhsal olarak aynı frekanstasınız.

YENGEÇ

Bu, kazanabileceğinize inansanız bile savaştan geri çekilmenin daha iyi olabileceği günlerden biridir. Güneş, güç gezegeni Plüton ile ters düşüyor, gözden kaçırdığınız, rakibinize avantaj sağlayan bir şey olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ASLAN

Bugünün yıldızlarının mesajı, çok fazla zorlamazsanız, özellikle iş cephesinde başarılı olmanızın daha olası olduğudur. Akışa bırakın ve varış noktanıza ulaşmadan önce bir ya da iki yoldan geçmeniz gerekiyorsa terlemeyin.

BAŞAK

Beyinleri daha az çevik olan insanların önemli bir şey hakkında karar vermek için bir yaş alıyor gibi görünmesi bugün sizi rahatsız edebilir, ancak durum böyle. Daha hızlı düşünemeyecekleri için onlara karşı öfkenizi kaybetmenin bir anlamı yok.

TERAZİ

Ego gezegeni Mars ile hizalanmış yöneticiniz Venüs, istediğinizi yapabileceğinize inandığınız ve bundan kurtulabileceğiniz anlamına gelir. Belki yapabilirsiniz, ama onları maceranıza katılmaya kolayca ikna edebilecekken neden sinir bozucu insanları riske atıyorsunuz? Ne kadar çok o kadar neşeli.

AKREP

Bugün dünyada neler olup bittiğini bilmeyen tek kişi senmişsin gibi hissettiğin zamanlar olacak, ama bu o kadar da kötü bir şey mi? Başkalarının neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda endişelenmesine izin verin. Hiçbir şeyi değiştirmeyecekler.

YAY

Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ne planladığınızı ve nereye gittiğinizi bildirin, ardından onları geziye katılmaya davet edin. Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, diğer insanları planlarınıza dahil ederek bazı ciddi liyakat puanları kazanabileceğiniz anlamına gelir.

OĞLAK

Burcunuzdaki Plüton, bugün haritanızın kariyer alanında Güneş ile bağlantı kuruyor, bu nedenle muhtemelen kaçınamayacağınız bir güç mücadelesi olacak. Bir taraf seçmek istemeyebilirsiniz ama bu durumda başka seçeneğiniz yok.

KOVA

Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, haritanızın en dinamik iki açısını kesiyor, bu nedenle yaratıcı bir çabada başarılı olmak istiyorsanız, şimdi ona en iyi şansı vermenin tam zamanı. İnsanların fikirlerinize ne kadar açık olduklarına şaşırabilirsiniz.

BALIK

Bugün biri size rütbe attırırsa, onlarla savaşmaya çalışmayın, sadece istediklerini yapın ve mümkün olan en iyi işi yapın. Muhtemelen adınıza bir işaret koyacaklar ve gelecekte sizin için daha ödüllendirici bir şey sıralayacaklardır.

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