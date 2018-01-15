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20 yaşında lotodan 450 milyon dolar kazandı!

Florida'da yaşayan Shane Missler ülkenin en büyük şans oyunu olan Mega Millions'dan 450 milyon dolar kazandı...

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:24
20 yaşında lotodan 450 milyon dolar kazandı!
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Shane Missler (20) isimli bir genç, ülkenin en büyük şans oyunu olan Mega Millions'dan 450 milyon dolar kazandı.

Lotoda şansını denemek isteyen Missler, oynadığı şans oyununda 5 rakamı doğru bilmeyi başardı. Genç yaşında bir anda zengin olan talihli, ilk etapta kazandığı ikramiyenin 282 milyon dolarını alacak. Geçen yıl Florida'ya taşınan Missler, liseyi bitirdikten sonra pek çok işte çalıştı ve en son girdiği işten de geçen hafta ayrıldı.

PARA YÖNETİMİ DERSİ ALACAK

Haberi alır almaz sosyal medya hesabından kazananın kendisi olduğunu duyuran Missler, duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Babası ve bir avukat eşliğinde Tallahassee kentindeki piyango merkezine giden genç talihli, biletini onaylatarak yetkililere teslim etti.

Missler yaptığı açıklamada "Ben daha 20 yaşındayım. Bu parayı hayallerimi gerçekleştirmek, aileme yardım etmek ve insanlık için iyi şeyler yapmak için kullanacağım" dedi. Büyük hedefleri olduğunu belirten Missler, "Henüz çok genç olsam da para yönetimi konusunda ders alacağım. Ailemle ilgilenmek, güzel vakit geçirmek ve maddi başarı sağlayabilmek için kendime bir yol çizerek geleceğe miras bırakacağım" diyerek parayı yararlı işlerde kullanarak değerlendireceğini ifade etti. Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

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