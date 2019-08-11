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2019 Yılının Yolcu Rekoru Kırıldı

11 Ağustos 2019 Pazar 16:22
2019 Yılının Yolcu Rekoru Kırıldı

Bayramlarda pek çok insan İstanbul'un sıkıcılığından uzaklaşarak memleketlerine veya tatil beldelerine kaçıyor. Bu bayramda Sabiha Gökçen Havalimanı, taşıdığı yolcu sayısı ile yeni bir rekora daha imza attı.

Bayramlar ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak görülüyor, insanlar memleketlerine dönmek için kilometrelerce yol katediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için havalimanlarına akın etti. Bu yolcu trafiği, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu rekoruna yol açtı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arife günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. Toplamda ise 119 bin 73 yolcu ile birlikte 2019 yılının yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, zaman zaman böyle yolcu akınlarına ev sahipliği yapıyor. Havalimanı, 2017’de bayram tatilinin son günü kendi tarihinin rekorunu kırmıştı ve bir günde tam 110 bin 273 yolcu havalimanını kullanmıştı.  Ayrıca 2019 yılının bir önceki rekoru 22 Temmuz tarihinde kırılmıştı ve yapılan açıklamaya göre 117 bin 593 kişi hava taşımacılığını kullanmıştı.

2019’da dünyanın en iyi 29. havalimanı: Sabiha Gökçen

1998 yılında temelleri atılan ve 2001 yılında hizmete giren Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un Pendik ilçesinde yer alıyor ve adını ilk kadın pilotumuz olan Sabiha Gökçen’den alıyor. Havalimanı, AirHelp Score 2019 kapsamında 40'tan fazla ülkede 40 binden fazla yolcunun katıldığı bir ankette 10 üzerinden 7,93 puan almayı başarıp dünyanın en iyi 29. Havalimanı seçilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bayram dönüşünde de büyük bir yolcu trafiğine ev sahipliği yapması bekleniyor. Haberimizi noktalamadan önce ise siz değerli takipçilerimizden isteğimiz, lütfen yollarda hız yapmamaya çalışın ve kendinize dikkat edin.

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