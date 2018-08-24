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23 milyon yıllık fosil bulundu!

Kanada'da, 23 milyon yıllık memeli bir canlıya ait olduğu belirlenen fosiller bulundu

24 Ağustos 2018 Cuma 12:10
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Kanada'da, bir kazı alanında 23 milyon yıllık memeli bir canlıya ait olduğu belirlenen fosiller ortaya çıkarıldı.

Grasslands National Park'taki arkeolojik kazı alanında, günümüz at, kedi ve gergedanlarının 23 milyon yıl önceki akrabalarına ait olduğu belirtilen fosiller, Ottawa'daki Kanada Müzesinden Danielle Fraser başkanlığındaki bir ekip tarafından keşfedildi.

Park alanında 2017 yılına kadar yapılan kazılarda memeli türlerin fosillerine rastlamayan bilim heyeti, 2017 yazında yapılan bir araştırmada at kemikleri ve gergedan fosilleri keşfedince, bu yıl araştırmalarına farklı bir ağırlık verdiklerini açıkladılar.

Kanada basınına konuşan bilim heyetinden Danielle Fraser, "En az üç farklı at fosil türünü keşfettik. Bunlardan biri orta boy bir köpeğin büyüklüğündeydi. Bir puma büyüklüğüne yakın kedinin fosilini bulmaktan çok heyecanlandık. Ayrıca gizemli bir çene kemiği fosili bulduk, ama bu bir memeli değil." dedi.

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