30 dakika altında hazırlanabilecek 10 tatlı tarifi

Nefis mi nefis tatlı tariflerine kim hayır diyebilir ki? Vücuda enerji vermesiyle bilinen tatlılar, sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar gibi birbirinden farklı çeşitlerle sunulur. Özellikle yemeklerden sonra ikram edilen hafif tatlılar, hemen hemen herkesin favorisidir. Peki, basit bir şekilde hazırlanan tatlılar hangileridir? Eğer tatlı yapmak için yeterli vaktiniz yoksa veya kısa sürede en pratik tatlıları hazırlamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Kolay tatlı tarifleri arayanlar için en lezzetli ve basit tatlıları yazımızda derledik. Listedeki tatlıları ilham almak için kullanabilir, daha fazlasına tatlı tarifleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşte, 30 dakikada hazırlanabilecek 10 tatlı tarifi:

1)Meyveli Soğuk Pasta

Listemize özel günlerde sunabileceğiniz basit pasta tarifi ile başlıyoruz. Yaz kış demeden hazırlayabileceğiniz soğuk pasta, mevsimin en taze meyveleri ile hazırlanır. Hazırlaması maksimum 30 dakikadır.

2)Oreolu Magnolia

New York pastanesinden dünyaya yayılan magnolia, hafif tatlıların başında gelmektedir. Magnolia tatlısının en sevilen çeşidi ise oreo bisküvisiyle hazırlanandır. Oreolu magnoliayı 20 dakikada hazırlayabilirsiniz.

3)Volcano Kek

Canınız bol çikolatalı yoğun bir tatlı çektiyse, volcano kek tam size göre. Görünümü ile sufleyi andıran volcano keki, orman meyveleri ile süslemeyi unutmayın. Volcano keki hazırlamak 20, pişirmek 10 dakikadır. Buradan ihtiyacınız olacak kek kalıplarına göz atıp satın alabilirsiniz.

4)Şekerpare

Hazırlaması ve pişirmesi ortalama 30 dakika süren şekerpare, şerbetli tatlıların başında gelir. Özellikle bayram sofralarında ikram edilmesiyle bilinir. Kısa sürede hazırlanan ve çok sevilen tatlılardan biridir.

5)Nişastalı Kurabiye

Tatlı denildiğinde ilk akla gelenler sütlü, şerbetli, çikolatalı çeşitler olsa da, kurabiyeler de çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Az malzeme ile hazırlanan nişastalı kurabiyeyi, 30 dakika içerisinde servis edebilirsiniz.

6)Yalancı Tavuk Göğsü

Tavuk göğsü, kolay tatlılar arasında ilk akla gelenlerden biridir. Gerçek tavuk göğsünde, tavuk eti haşlanarak kullanılır. Yalancı tavuk göğsünde ise et kullanılmamaktadır. Tatlı muhallebi kıvamına getirildikten sonra meyveli soslarla birlikte servis edilir.

7)Vogue Tatlısı

Fransız mutfağına özgü bir tatlı olan vogue tatlısı, süt, krema ve meyveler eşliğinde servis edilir. Hafifliği ile çok beğenilen bu tatlı, meyve ve çikolata eşliğinde servis edilir.

8)Süt Dilimi

Market raflarında sürekli karşımıza çıkan, çocukların bayılarak yediği süt dilimini evde kendi ellerinizle hazırlamaya ne dersiniz? Yumuşacık kek ve süt kreması birleşimiyle hazırlanan süt dilimi, yalnızca 20 dakikada hazırlanır.

9)Kahveli Puding

Canımız tatlı çektiğinde çoğu zaman kurtarıcı niteliğinde görülen puding, vanilya ve kakaolu çeşitleriyle sunulur. Ancak bu kez bir farklılık yapıyoruz ve 20 dakikada hazırlanan kahveli pudinge şans vermenizi öneriyoruz.

10)Helvalı Çikolatalı Kek

Çikolatalı kek, pişme süresi uzun olan bir tatlıdır. Ancak helva ile hazırlandığında bu süreyi yarı yarıya indirebilirsiniz. Hazırlaması 10, pişirmesi 8 dakika olan helvalı pudingi, böğürtlen ile süsleyebilirsiniz.



