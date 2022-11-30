30 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

30 Kasım Çarşamba günü yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Kasım Çarşamba günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir iş arkadaşınızın güdüleri hakkındaki şüphelerinizin bugün işlerinizi halletmenize engel olmasına izin vermeyin. Bu suç değil diyerek güçlü konumlardaki insanları etkilemenin bir yolunu arıyor olabilirler. Sadece onları daha fazla etkilediğinden emin ol.

BOĞA

Bugün nakit konusunda dikkatli olun çünkü aceleyle hareket ederseniz, size çok paraya mal olacak türden bir hata yapabilirsiniz. Bir dünya burcu olarak, ihtiyatlı davranmanız sizin için zor olmamalı, bu nedenle pragmatik bir yaklaşımı benimseyin.

İKİZLER

Bugün mesajınızı arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize ne kadar açık bir şekilde hecelerseniz yazın, bazıları onu yine de yanlış okuyacak. Hükümdarınız Merkür ile, Mars ile anlaşmazlığa düştüklerinde bazı gereksiz kararlar almaktan kendilerini alamazlar, bu yüzden onlara izin verin.

YENGEÇ

Bugün iş yükünüzün üstesinden gelmek için mücadele ediyor olsanız da bunun pek bir önemi olmayacak çünkü hafta sonuna yetişmek için bolca vaktiniz olacak. Bu, çok büyük bir çaba göstermenin ters etki yaratabileceği günlerden biri.

ASLAN

Yaratıcı ve romantik olarak bu sizin için yılın en güzel zamanlarından biri ama kendinizi kaptırmayın ve bitiremeyeceğiniz projelere ve zamana dayanamayacak ilişkilere başlamayın. Her şey ölçülü.

BAŞAK

Bugünün Mars-Merkür bağlantısı, haritanızın en güçlü açılarından birini kesiyor, bu nedenle bugün bir tür bozulma yaşayabilirsiniz. Başka ne yaparsanız yapın, duygularınızı kontrol altında tutmalısınız. Hiçbir şey hakkında fazla kafa yormaya değmez.

TERAZİ

Her halükârda, haftanın ilerleyen günleri veya gelecek hafta sonu için seyahat ve sosyal planlar yapın, ancak şimdilik her şeyi olduğu gibi tutun. Şu anda iyi bir fikir gibi görünen şey aslında yapmanız gereken son şey olabilir!

AKREP

Bazı alanlarda bilgileri sizinkinden üstün olan insanlarla uğraşırken kendinizi biraz aşmış hissettiğiniz zamanlar olabilir, ancak bu konuda aşağılık kompleksine kapılmayın. Başarılı olmak için bilmeniz gereken kadarını biliyorsunuz.

YAY

Duygusallaşmak size göre değil ama bugün işler istediğiniz gibi gitmezse mantıklı düşünmeyi unutabilir ve hayal kırıklığı içinde gökyüzüne bakabilirsiniz. Onu sisteminizden çıkardıktan sonra savaşa geri dönün ve kazanmanın yollarını bulun.

OĞLAK

Yakın zamanda kaydolduğunuz bir şey hakkında fikrinizi değiştirmek istemeyebilirsiniz, ancak başka seçeneğiniz yok. Görünüşe göre tüm gerçeklere sahip değildin ve şimdi öylesin, işler ters giderse ne kadar kaybedebileceğini görebilirsin.

KOVA

Normalde başkalarının yaptığınız şeyi onaylamamasını umursamıyorsunuz, öyleyse şimdi neden umursuyorsunuz? Bunun nedeni, bu durumda onların haklı olabileceğinden korkmanız ve çiğneyebileceğinizden fazlasını ısırmış olmanızdır. Geri adım atma zamanı gelmiş olabilir!

BALIK

Önümüzdeki 24 saat içinde kişisel veya profesyonel alanınızda olup bitenleri kontrol edebilmenizin hiçbir yolu yok, o yüzden sakin olun. Beğenin ya da beğenmeyin, değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalacaksınız çünkü onlar sizin için değişmeyecek.