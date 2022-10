31 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

31 Ekim-6 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Yaklaşık iki yılda bir gerçekleşen Mars istasyonları geri gittiğinde, duraklama ve yeniden strateji oluşturma fırsatımız oluyor. 31 Ekim-6 Kasım haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

31 EKİM - 6 KASIM HAFTASI BURÇ YORUMLARI;

KOÇ BURCU

Mars istasyonları iletişim sektörünüzde geri hareket yapıyor ve sizi konuşmayı yavaşlatmaya ve duraklatmaya zorluyor. Aylardır, sizi tamamen tükenmişliğe ve memnuniyetsizliğe sürükleyen kaotik bir programa bağlısınız. Mars geri giderken önümüzdeki birkaç ay (12 Ocak'a kadar) aslında zaman ayırmaya değer olanı bulmak için bir fırsat sunuyor. Yaratıcılığınızı ne tetikler? Günlerinizi nasıl doldurmak istersiniz?

BOĞA BURCU

Mars istasyonları para sektörünüzde retro hareket yapacak ve yazdan beri inşa edilen finansal stresi (özellikle eşiniz veya iş ortağınız ile) zirveye taşıyacak. Mars önümüzdeki birkaç ay boyunca (12 Ocak'a kadar) gökyüzünde geriye doğru hareket ederken, kaynaklarınızı duraklatmak ve değerlendirmek için nadir bir fırsatınız var. Yükselmek için uğraşmak yerine bir süreliğine vites küçültmeniz daha iyi olabilir.

İKİZLER BURCU

Aksiyon gezegeni Mars istasyonları 30'unda, burcunuzda geri hareket edecek ve Ağustos sonundan bu yana hissettiğiniz ısıyı (gerçek veya mecazi olarak) zirveye çıkaracak. İster sağlık sorunları, kişilerarası çatışmalar veya işyerinde performans gösterme baskısı ile uğraşıyor olun, her zamanki başa çıkma mekanizmalarınızın çalışmadığını fark ettiğinizde bu hafta hayal kırıklıkları artıyor. Sorunla bir kez ve herkes için yüzleşmenin zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu sorunu kontrol altına almak için daha fazla zaman ayrılmalıdır.

YENGEÇ BURCU

30'unda, bilinçsiz sektörünüzde geri giden Mars istasyonları, sizi duraklamaya ve zihinsel sağlığınızı düzeltmeye zorluyor. Ağustos ayının sonundan bu yana artan stres ve kaygı artık sürdürülebilir değil ve şimdi yardım aramanın ve kontrol altına almanın zamanı geldi. İster basit, olumlu alışkanlıklara geri dönmek (günlük yürüyüşler, bol su veya yudumlamak ve bakmak gibi) veya gelecek yılın başlarında terapiye geri dönmek olsun, odak noktanız sakinleşmek olmalıdır.

ASLAN BURCU

30'unda, arkadaşlık sektörünüzde Mars istasyonları geri gidiyor, sizi sosyal hayatınızın belirli bölümlerinden çok ihtiyaç duyduğunuz bir ara vermeye teşvik ediyor. Ağustos ayının sonundan beri sürekli hareket halindesiniz, bitmeyen doğum günü partilerine, düğünlere ve ağ oluşturma etkinliklerine katılıyorsunuz. Gerçek olalım, çoğu sizi yerine getirmekten daha çok yaktı. Önümüzdeki yılın başlarında, bir adım geri atmanız ve hayallerinizi gerçekte kimin desteklediğini düşünmeniz gerekiyor.

BAŞAK BURCU

30'unda, saldırganlık gezegeni Mars istasyonları kariyer sektörünüzde geri hareket yapacak ve ağustos ayından bu yana profesyonel yaşamınızda oluşan gerilimleri zirveye taşıyacak. İşinizi öfkeyle bırakmanın son derece cazip geldiği bir yerde olsanız da bunun yerine biraz zaman ayırmayı ve bir mola vermeyi düşünün. Önümüzdeki birkaç ay boyunca (12 Ocak'a kadar, Mars geri hareketteyken), hedeflerinizi yeniden yapılandırmak için enerji harcamanız gerekiyor, böylece artık başkalarının ihtiyaçları tarafından emilmiş hissetmeyeceksiniz.

TERAZİ BURCU

30'unda, Mars istasyonları geri hareket edecek ve Ağustos'tan bu yana oluşan baskıyı ve kafa karışıklığını yeniden gündeme getirecek: seyahatiniz, eğitiminiz veya ruhsal hedefleriniz. Ocak 2023'e kadar okula geri dönüyor, işinizi büyütüyor veya denizaşırı bir taşınma planlıyor olun, enerjinizin çoğu vizyonunuzu genişletmeye gidiyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gerçekten ne kadar para gerekecek? Ve en önemlisi, bu yolculukta size kim destek olacak?

AKREP BURCU

Yönetici gezegeniniz Mars istasyonları, paylaşılan kaynaklar sektörünüzde 30'unda, Ağustos'tan bu yana oluşan hem duygusal hem de finansal açıkları zirveye taşıyor. Ocak 2023'e kadar enerjiniz fatura göndermeye, borçları kapatmaya ve sizi en iyi hayatı yaşamaktan alıkoyan korkularla yüzleşmeye odaklanmalıdır. O iskeletleri dolaptan çıkarıp onlara dans etmeyi öğretmek için daha iyi bir zaman olamaz.

YAY BURCU

30'unda, ilişki sektörünüzde Mars istasyonları geri hareket ederken, ağustos sonunda aceleyle geri verdiğiniz bir sözü yeniden değerlendirmek zorunda kalacaksınız. Balayı döneminde her şeyin harika olduğu kesin, ancak bu aşkın gerçek çatışmalara dayanabileceğinden emin misiniz? Kaçındığınız bir konuşma varsa, hafta geçtikçe zor duygular yüzeye çıkar. Bu anlık bir an değil, Mars 12 Ocak'a kadar geri hareketini sürdürecek ve partnerinizle iletişiminizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünmeniz için size zaman ve alan sağlayacak.

OĞLAK BURCU

Ağustos ayının sonundan beri, hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz. Sadece yeni bir işe başlamıyorsunuz, aynı zamanda yarı maraton için antrenman yapıyor, bir sağlık sorununu çözmek için randevulara koşuyor ve sonunda araba kullanmayı öğreniyorsunuz. 30'unda, günlük öğütme sektörünüzde geri giden Mars istasyonları, sizi tamamen tükenmişliğe ulaşmadan önce bir mola vermeye zorluyor. Ocak 2023'e kadar iş akışınızı ve yükümlülüklerinizi yeniden şekillendireceksiniz. Tabağınızdan birkaç şey çıkarmanın zamanı geldi.

KOVA BURCU

30'unda, zevk sektörünüzde geri giden Mars istasyonları, romantik veya yaratıcı yaşamınızda birikmekte olan gerilimleri bir üst noktaya taşıyor. Flört ortamından bıktıysanız veya bir son tarihte tamamen yazar blokajıyla karşı karşıya kaldıysanız, farklı bir strateji denemenin zamanı geldi. Mars, Ocak 2023'e kadar geri harekette olacağı için bu hafta yaşananlar hızlı bir çözüm değil. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, başkaları ne düşünürse düşünsün, enerjinizi deneyler yapmaya ve gerçekten istediğiniz şeylerin peşinden gitmeye harcamalısınız.

BALIK BURCU

30'unda, ev ve aile sektörünüzde Mars istasyonları geri gidiyor, ağustos ayının sonundan bu yana özel hayatınızda oluşan gerilimler zirveye çıkıyor. İster tepkisiz bir ev sahibiyle ister kabadayı komşularla veya sinirli kardeşlerle uğraşıyor olun, artık kaçınılması mümkün olmayan bir konuşma var. Ocak 2023'e kadar, enerjinizi daha sağlam ve güvende hissetmeye odaklamanız gerekiyor. Hangi insanlar ve yerler seni güvende hissettiriyor?