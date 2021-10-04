4 Ekim günlük burç yorumları: Sürpriz gelişmeler yaşanabilir!

4 Ekim Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda ilerleyecek. Bugün gün genelinde Merkür-Jüpiter üçgeni yaşanacak. Bu sebeple eğitim, hukuk, ticaret, yolculuklar gibi konularda fırsatların ve kolaylıkların olduğu bir gün olabilir. Açıyı kuran iki gezegen de retroda olduğu için bir süredir gündeminizde olan konuları tamamlamak için çeşitli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde Ay-Uranüs üçgeni sebebiyle sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bugün Boğa burcunun planlarında değişiklikler yaşanırken, Oğlak burcu ilişkilerinde uzlaşma ve barışmalar yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında işlerinizi hızlıca tamamlayabilir ve haftaya hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili belli belirsiz rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karışıklıklara dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün boyunca aksiliklere ve kazalara karşı dikkat edin. Planlarınızın aniden değişebileceği ve gün içindeki ilerleyişin kontrolünüzde olmayacağı bir gün. Dış koşullara göre hareket edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Günün ilk yarıısnda planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Beklenmedik gelişmelerin karşınıza çıkabileceği bir gün. Eleştirel ve mükemmeliyetçi olmak ilerlemenize engel olabilir.

ENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Günün ilk yarısında akılcı davranmak ve mantığınızla hareket etmek ön planda olacak. İletişim trafiğiniz artabilir. İş ve görevlere odaklanabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde empati ve anlayış öne çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde finansal konularda bir sıkışıklığı çözmeye çalışabilirsiniz. Mecburi ödemeler veya plan dışı harcamalar olabilir. Günün ikinci yarısında bir isteğinizden, bir beklentinizden vazgeçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Güne ve haftaya hızlı bir başlangıç yapacak ve günün ilk yarısında değişen şartlara daha hızlı ayak uyduracaksınız. Gündüz saatleri boyunca aklınız ve zekanız pek çok durumda çıkış anahtarınız olacak. Akşam saatlerinde ilişkilerde gizlilik, gizleme durumları olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içerisinde kadınlarla ilişkilerinizde yanlış anlama ve gerilimlere dikkat edin. Bazı iş veya özel ilişkilerinizde gizleme, arka plan durumları ve art niyet gibi meseleler söz konusu olabilir. Kıyaslamalar ile karar almayın.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde kısa veya uzun süreli bir mesafeleşme, uzaklaşma durumu çalışabilir. Bazı ilişkilerden veya ortamlardan uzak kalmak sizi daha iyi hissettirebilir. İlişkilerde uyum ve uzlaşma önem kazanabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Yoğun ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hızlı karar değiştirip yeni hevesler içerisine girebilir, bazı hedeflerinizden ise bir süre sonra vazgeçebilirsiniz. Geçici enerjilerin çalışabileceği bir gün olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde beklenmedik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Aklınızdan geçirdikleriniz karşınıza gelebilir. Doğayla ve toprakla iç içe olmak sizi rahatlatabilir. İlişkilerinizde uzlaşma ve barışmalar olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde kendi alanınıza çekilmek, bireysel ilerlemek ve yalnız vakit geçirmek daha iyi gelebilir ve enerjinizi toplamanızı sağlayabilir. Bazı ilişkilerde iletişimden kaçma arzunuz artabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde yeni hevesler, yeni istekler içinde olabilirken finansal konularda sizi rahatlatacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir. İş hayatında, sınavlarda yetersizlik duygusundan kaçının.