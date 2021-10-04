Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

4 Ekim günlük burç yorumları: Sürpriz gelişmeler yaşanabilir!

Gezegenlerin gerçekleştirmiş olduğu günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızdaki gündemlerimiz farklılık gösterebiliyor. 4 Ekim günü Yay burçları yoğun ve hareketli bir gün yaşarken, Kova burçları yalnız vakit geçirerek iletişimden kaçma arzusu duyabilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 4 Ekim 2021 günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

04 Ekim 2021 Pazartesi 10:00
274 Okunma
4 Ekim günlük burç yorumları: Sürpriz gelişmeler yaşanabilir!
banner108

4 Ekim Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda ilerleyecek. Bugün gün genelinde Merkür-Jüpiter üçgeni yaşanacak. Bu sebeple eğitim, hukuk, ticaret, yolculuklar gibi konularda fırsatların ve kolaylıkların olduğu bir gün olabilir. Açıyı kuran iki gezegen de retroda olduğu için bir süredir gündeminizde olan konuları tamamlamak için çeşitli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde Ay-Uranüs üçgeni sebebiyle sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bugün Boğa burcunun planlarında değişiklikler yaşanırken, Oğlak burcu ilişkilerinde uzlaşma ve barışmalar yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında işlerinizi hızlıca tamamlayabilir ve haftaya hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili belli belirsiz rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karışıklıklara dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün boyunca aksiliklere ve kazalara karşı dikkat edin. Planlarınızın aniden değişebileceği ve gün içindeki ilerleyişin kontrolünüzde olmayacağı bir gün. Dış koşullara göre hareket edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Günün ilk yarıısnda planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Beklenmedik gelişmelerin karşınıza çıkabileceği bir gün. Eleştirel ve mükemmeliyetçi olmak ilerlemenize engel olabilir.

ENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Günün ilk yarısında akılcı davranmak ve mantığınızla hareket etmek ön planda olacak. İletişim trafiğiniz artabilir. İş ve görevlere odaklanabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde empati ve anlayış öne çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde finansal konularda bir sıkışıklığı çözmeye çalışabilirsiniz. Mecburi ödemeler veya plan dışı harcamalar olabilir. Günün ikinci yarısında bir isteğinizden, bir beklentinizden vazgeçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Güne ve haftaya hızlı bir başlangıç yapacak ve günün ilk yarısında değişen şartlara daha hızlı ayak uyduracaksınız. Gündüz saatleri boyunca aklınız ve zekanız pek çok durumda çıkış anahtarınız olacak. Akşam saatlerinde ilişkilerde gizlilik, gizleme durumları olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içerisinde kadınlarla ilişkilerinizde yanlış anlama ve gerilimlere dikkat edin. Bazı iş veya özel ilişkilerinizde gizleme, arka plan durumları ve art niyet gibi meseleler söz konusu olabilir. Kıyaslamalar ile karar almayın.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde kısa veya uzun süreli bir mesafeleşme, uzaklaşma durumu çalışabilir. Bazı ilişkilerden veya ortamlardan uzak kalmak sizi daha iyi hissettirebilir. İlişkilerde uyum ve uzlaşma önem kazanabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Yoğun ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hızlı karar değiştirip yeni hevesler içerisine girebilir, bazı hedeflerinizden ise bir süre sonra vazgeçebilirsiniz. Geçici enerjilerin çalışabileceği bir gün olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde beklenmedik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Aklınızdan geçirdikleriniz karşınıza gelebilir. Doğayla ve toprakla iç içe olmak sizi rahatlatabilir. İlişkilerinizde uzlaşma ve barışmalar olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde kendi alanınıza çekilmek, bireysel ilerlemek ve yalnız vakit geçirmek daha iyi gelebilir ve enerjinizi toplamanızı sağlayabilir. Bazı ilişkilerde iletişimden kaçma arzunuz artabilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerleme devam ediyor. Gün içinde yeni hevesler, yeni istekler içinde olabilirken finansal konularda sizi rahatlatacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir. İş hayatında, sınavlarda yetersizlik duygusundan kaçının.

Anahtar Kelimeler:
Burç Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 yılda 3 omurgalı canlıdan 2'si öldü
50 yılda 3 omurgalı canlıdan 2'si öldü
Pozitif çocuk yetiştirmenin formülü nedir?
Pozitif çocuk yetiştirmenin formülü nedir?
Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha
Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim