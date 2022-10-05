5 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

5 Ekim Çarşamba yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün yardıma ihtiyacınız varsa, yüzünüzü kaybetme riskiniz olsa bile isteyin. Zıt burcunuzdaki Güneş, kendi başınıza fazla uzağa gitmeyeceğiniz konusunda sizi uyarıyor, ancak benzer düşünen insanlarla güçlerinizi birleştirirseniz, başarabileceklerinizin sonu yoktur.

BOĞA

Haritanızın çalışma alanındaki kozmik aktivite, vaatlerinizi yerine getirmenin bir yolunu bulmaktan başka seçeneğiniz olmadığı anlamına gelir. Gezegenler, başkalarını hayal kırıklığına uğratmanız durumunda itibarınızın zarar görebileceği konusunda uyarıyor, bu yüzden gerekli fedakarlıkları yapın ve halledin.

İKİZLER

Yaratıcı faaliyetler şu anda sizin için iyi gidiyor olmalı ve eğer gitmiyorlarsa, bunun tek olası nedeni yeterince çabalamıyor olmanızdır. Kişisel ve profesyonel tüm diğer meseleleri bugün askıya alın ve yapılması gerekenlere kendinizi adayın.

YENGEÇ

Son zamanlarda işiniz zor gibi görünebilir, ancak bundan şikâyet etmemeniz önerilir. Yılın bu zamanında anlayışlı bir kulak bulmanız pek olası değildir, bu yüzden her şey yolundaymış gibi davranın ve devam edin.

ASLAN

Bugün kendin için söyleyecek çok şeyin olacak ve bu iyi çünkü söylenmesi gereken çok şey var! Sadece iddialarınızın gerçeklerle desteklenebileceğinden emin olun, çünkü rakipleriniz bir hata yapmanızı umacaktır.

BAŞAK

Beğenin ya da beğenmeyin, önümüzdeki birkaç gün içinde para tasarrufu sağlayan bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacaksınız, bu yüzden harcamalarınızı kısmaya başlayın ve başkalarının arzularını finanse ederken çok cömert olmayın. Bir kez olsun kendileri ödesinler.

TERAZİ

Hem Güneş hem de yöneticiniz Venüs burcunuzda hareket ederken her şey mümkündür, bu yüzden kafanızı toplayın ve önümüzdeki birkaç gün içinde hangi harika yaratıcılık başarısı üzerinde çalışacağınıza karar verin. Bir dahi işi olacak!

AKREP

Bu hafta sonu özel hayatınızda hoş olmayan bir durum ortaya çıkarsa, bununla başa çıkmanın en iyi yolu muhtemelen onu görmezden gelmektir. Eğer üzülmeyi reddederseniz, o zaman size karşı olanlar, hayal kırıklıklarını gidermek için başka birini bulmak zorunda kalacaklar.

YAY

Kendinden şüphe duymaktan rahatsız olan biri olmayabilirsin ama bugün çiğneyebileceğinden fazlasını ısırıp yemediğini merak ettiğin anlar olacak. Ne yaptığınız konusunda kendinize karşı dürüst olun ve belki de daha azını yapmayı hedefleyin.

OĞLAK

Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, önemli kişilerin sizi yakından izlediğini gösteriyor, bu yüzden gördüklerini beğendiklerinden emin olun. Yaptığınız seçimlere bağlı olarak itibarınız önümüzdeki birkaç gün içinde büyük bir artış sağlayabilir.

KOVA

Hava burcundaki Güneş, doğanızın maceracı tarafını ortaya çıkarır, bu nedenle kendinize yeni bir şey denemek için izin verin ve bazı insanlar sizi çok ileri gittiğinizi uyardı diye durmayın. Şu anda yeterince uzağa gitmek imkânsız.

BALIK

Mali evinizi düzene sokmanız gerekiyor ve şimdi düzene sokmanız gerekiyor. Yarın ya da ondan sonraki gün değil. Gezegenlere göre, çok uzun süredir imkanlarınızın ötesinde yaşıyorsunuz ve şimdi büyük bir düzeltme gerekiyor.