8 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları!

8 Ağustos Pazartesi yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda biraz zorlandığınız bir gün olacak. Özellikle ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar nedeniyle iletişim konusunda sınandığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sevdiklerinizi üzmemek adına cümlelerinize dikkat etmeye özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, çok fazla bitmemiş görev, kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir. Bu durumunun gün içinde gereksiz bir stres yarattığını hissedeceksiniz. Hayatın akışı içinde planlarınızı hızlandırın ve bazı işlerin yolunda gitmemesine izin verin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün geçmişten gelen bazı konuların gün yüzüne çıktığını ve onlarla yeniden mücadele etmeniz gerektiğini göreceksiniz. Sevdiklerinizle aranızda oluşan gerilimler gün boyunca olumsuz bir havanın etkili olmasına neden olacak. Bu durumun dışında kalmaya özen gösterin. Özellikle sevdiklerinizler iletişiminizde her zamankinden daha dikkatli davranın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bitmemiş görevleri tamamlayıp yenilerine başlama baskısı, duygularınızın yükselmesine neden oluyor. Siz de dahil olmak üzere herkesin yorgun ve stresli hissetmesi muhtemeldir ve bu nedenle kavgalar patlak verebilir. Eldeki görevlere odaklanmanız ve etrafınızda ortaya çıkan küçük münakaşaları görmezden gelmeniz en iyisi olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün tamamen sosyal ve aktif hissedeceğiniz bir gün olacak. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz bir aktivite bulun ve hayatın keyfini çıkartın. Uzun zamandır planladığınız tatile çıkmanın tam zamanı! Bu yolculuk size hayata dair yepyeni bir bakış kazandıracak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün hiç beklemediğiniz haberler alabilir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinizle aranıza mesafe girmesine neden olan bu hayal kırıklığı bir süre etkisini gösterecek. Olumsuz havayaı dağıtmak için kendinizi biraz şımartmaya izin verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün planlarınızda bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Bu engellerle birlikte ruh halinizde gerginlik hissedebilirsiniz. Yarattığınız gergin hava çevrenizdekilerle ufak tefek tartışmalara girmenize neden olabilir. Bu tuzaktan kaçınmak için enerjiniz için başka çıkışlar bulmaya çalışın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün her zamankinden daha yoğun bir tempo sizi bekliyor. Özellikle iş ve kariyer anlamında hedeflerinize ulaşmak için çalışma temponuzu arttırmak zorunda kalabilirsiniz. Önünüze çıkan yeni fırsatlarla birlikte iş anlamında birkaç basamak atladığınızı göreceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün diğer günlerle kıyaslandığında daha enerjik ve mutlu bir gün başlangıcı yapacaksınız. Kendinizi gün boyunca gergin ortamlarda bulmak zorunda kalsanız da enerjinizi korumayı başaracaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün kariyer ve ev yükümlülükleri arasında bir çatışma ortaya çıkabilir. Kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz, bu durumda sinirli bir ruh halinin etkili olmasına neden olabilir. Açıkça düşünmeye ve hayat bilmecenize bir çözüm bulmaya çalışın, bulduğunuz çözüm doğrultusunda hareket etmeye özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün zorlu bir gün olabilir. Rahatsız edici haberler getiren, sizi kızdıran veya üzen bir arama alabilirsiniz. Gün boyunca aldığınız haberin etkisiyle kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bu ruh halinin gün boyunca sizi etkilemesine izin vermeyin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, gün gece gördüğünüz rüyaların etkisini gün boyunca hissedebilirsiniz. Rüyaların etkisiyle hayatınıza dair bir sorgulamanın içine girebilirsiniz. Hayallerinize yakından bakmak ve onları analiz etmeye çalışmak isteyebilirsiniz, böylece öfkenizin kaynağını ve onu en iyi nasıl aşacağınızı anlayabilirsiniz. Bugün ilerleyen saatlerde parayla ilgili bazı endişe verici haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkacak, bu yüzden strese girmeyin.