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AB'nin GPS'i arızalandı

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu navigasyon sistemi Galileo arızalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
AB'nin GPS'i arızalandı

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu navigasyon sistemi Galileo arızalandı.Prag merkezli Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Ajansı, AB'nin GPS'i olarak faaliyet gösteren Galileo'nun teknik nedenlerden ötürü hizmet dışı olduğunu açıkladı.Açıklamada, Galileo'nun 26 uydusundan 24'ünün, 11 Temmuz'dan beri kullanılamaz halde olduğu kaydedildi.

Galileo sistemi, AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS'e, Rus GLONASS'a ve Çin Beidou'ya alternatif bir uydu sistemi olarak tasarlanmıştı.

Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sistemi 2016'da faaliyete geçmişti. Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen Galileo'nun ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. Sistemin, dünyadaki en hassas uydu navigasyonu olacağı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDGpsArızaHaberKıbrıs
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