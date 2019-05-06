Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

ABD'de yüksek kiralar çalışanları bunalttı: Otoparklarda ofis akımı

ABD’nin birçok şehrinde artan kiralar çalışanları bunalttı ve bu durum #WePark hareketinin başlamasına yol açtı. Ofis kiralarını karşılayamayan birçok kişi yol kenarında saati 2.5 dolar olan otoparklarda çalışmaya başladı. Bu akım 10 gün içerisinde Avrupa’ya da sıçradı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:43
ABD'de yüksek kiralar çalışanları bunalttı: Otoparklarda ofis akımı
banner44

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre ABD basını sık sık Facebook, Google gibi şirketlerin çalışanlarının bile San Francisco’da bütçelerine göre ev tutmakta zorlandığına dair haberleri sık sık kaleme alıyor. Konut kiralarındaki bu artışın fazlası ofis kiralarında yaşanıyor. San Francisco’nun merkezinde ofis kiraları son 1 yılda yüzde 10 artarak metrekaresi 850 dolara ulaşmış durumda. Yani 100 metrekare bir ofise aylık 85 bin dolar ödeniyor.

'POLİS KENDİ HALİNE BIRAKTI'

İşte artan bu fiyatlar San Francisco’da yeni bir akımın doğmasına sebep oldu. Girişimci Victor Pontis yaklaşık 10 gün önce yol kenarında saati 2.5 dolar olan otopark alanının günlük ücretini ödeyerek masasını koydu ve bilgisayarında çalışmaya başladı. Pontis’in Twitter hesabından aktardığına göre park yeri arayan bazı şoförler kendisine ters bakışlar atsa da herhangi bir sorun yaşamadı. Bunun yanında birisinin şikayeti üzerine gelen polis de “Olay çıkmasın” diyerek Pontis’i kendi haline bıraktı.

banner41
​ÜCRET ÇOK UCUZ

Pontis’in #WePark hashtagiyle paylaştığı bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine yine San Francisco’da yeni bir #WePark etkinliği düzenlendi. Bu sefer Pontis’e yaklaşık 30 kişi daha katıldı. Katılımcılar telefonlarındaki veya belediyenin sağladığı interneti kullanarak çalıştı. Etkinliğe katılan Jean Walsh otopark ücretlerinin şehrin emlak değeri düşünüldüğünde çok ucuz olduğunu vurguladı.

Şehirlerin değerli gayrimenkullerini otopark olarak harcadığını da söyleyen Pontis konuyla ilgili olarak “Sokaklar sadece araç bırakılan değil insanların yaşadığı yerler olmalı” ifadelerini kullandı

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

#WePark etkinlikleri San Francisco’da başladı ve 10 gün içerisinde ABD’de diğer şehirlere ve Fransa’nın Toulouse şehrine yayıldı. Fransa’daki etkinliği gerçekleştiren 21 yaşındaki girişimci Valentin Décarpentrie, bulunduğu şehirde de kiraların yüksek olduğunu vurguladı. Ancak asıl sorunun küresel ısınma olduğunu vurgulayan Décarpentrie “Şehirler arabaların yarattığı hava kirliliğini azaltmak için yeterince çaba sarf etmiyor” açıklamasında bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDKiraBunalttıOtoparkOfisKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ACİL! 6 ünite kan aranıyor
ACİL! 6 ünite kan aranıyor
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim