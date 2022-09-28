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Ağırlık egzersizleri o riski azaltıyor...

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, ağırlık egzersizleri ile spor yapmak, erken ölüm riskini ciddi oranda düşürmeye yardımcı oluyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:41
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Ağırlık egzersizleri o riski azaltıyor...



Yetişkinler haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktiviteye veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersize teşvik ediliyor.

Ayrıca haftada en az iki gün bacaklar, kalçalar, sırt, karın, göğüs, omuzlar ve kollar üzerinde çalışan “güçlendirme çalışmaları” yapmaları tavsiye ediliyor.

Haftalık egzersiz rutinin hem ağırlıkları hem de aerobik aktiviteleri içermesini sağlamak daha da  faydalı etkiye sahip. Bulgular, British Journal of Sports Medicine'de yayınlandı.
 

Aerobik egzersiz sürekli olarak daha düşük erken ölüm riski ile ilişkilendirilirken, şimdiye kadar ağırlıklarla çalışmanın benzer etkileri olup olmayacağı net değildi.

Bu bilgi boşluğunu kapatmak için araştırmacılar, ağırlıklar ve aerobik aktivitelerle egzersiz yapmanın yaşlı yetişkinler arasında erken ölüm riski üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmeye başladılar.

100 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
 

Maryland, Rockville'deki ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki akademisyenler tarafından yönetilen araştırmacılar, bir ABD tarama çalışmasına katılan yaklaşık 100 bin yetişkinin verilerini inceledi.

Yaş ortalaması 71 olan katılımcılar ağırlık kaldırma aktiviteleri ve yaptıkları diğer egzersizler hakkında bilgi verdiler.

Yaklaşık yüzde 23'ü ağırlık kaldırma faaliyeti bildirdi ve yüzde 16'sı haftada en az bir ila altı kez ağırlık kaldırdığını söyledi.

Araştırmacılar, yaklaşık üçte birinin (yüzde32) "yeterince aktif" olduğunu, yüzde 24'ünün aerobik aktivite yönergelerini karşıladığını ve yüzde 8'inin bunları aştığını belirtti.

9,6 yıllık takip döneminde 28 bin 477 ölüm meydana geldi.

YÜZDE 9 DAHA DÜŞÜK

Çalışma, halter yaptığını bildiren yetişkinlerin "tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin" yüzde 9 daha düşük olduğunu buldu.

Kalp hastalığı ölümleri için benzer bir gözlem yapıldı, ancak ağırlık çalışması ile kanser ölümleri arasında bir bağlantı bulunamadı.

“Düzenli” halter yapanların ölüm riskinin yüzde 14 daha düşük olduğu bulundu.

Aerobik aktivite seviyelerini karşılayanların erken ölüm riski yüzde 32 daha düşüktü.

Aerobik aktivite yönergelerini karşıladığını ve haftada en az bir veya iki kez ağırlık kaldırdığını bildiren yetişkinlerin erken ölüm riskinin yüzde 41 ila yüzde 47 daha düşük olduğu bulundu.

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