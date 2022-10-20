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Alkolden farkı yok! Yasaklanması gerekiyor...

Sağlıksız yaşam alışkanlıkları kansere, karaciğer yağlanmasına, kalp krizine neden olan etkenler arasında bulunuyor. Bu hastalıklardan korunmak için yenilen ve içilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın meyve suları için yaptığı açıklamaya göre meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.

20 Ekim 2022 Perşembe 11:29
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Alkolden farkı yok! Yasaklanması gerekiyor...



Meyve suları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Meyve sularının vücuda sıvı şeker yüklemesi yaptığını belirten Karatay, bu içeceklerin erkek çocuklarının memelerinde büyüme yaptığını ve ilerde kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

DİYABET HASTALARI BAL YEMEMELİ

Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat edip bu hastalığı erken teşhis etmek önemlidir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen karaciğer yağlanması karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Çabuk yorulma

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Sarılık

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