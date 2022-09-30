Almayı hemen bırakın!

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Her ne kadar dış görünüşün önemsiz görüldüğü söylense de görünüm insanlar hakkında fikir oluştururken ilk dikkat ettiğimiz noktalar arasında bulunuyor. Bazı insanlar zevklerimize hitap etmese bile çekici görünebiliyor. Yapılan araştırmalar kadınlar en çekici gördükleri erkeklerin ortak özelliğini tespit etti.

30 Eylül 2022 Cuma 21:38
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Görünüş ön yargı oluşturmamıza neden olan en önemli etken olarak görülüyor. İnsanları incelerken yakaladığımız ufak detaylar onları çekici veya itici hale getirebiliyor. Bilim insanları bu konular hakkında sıklıkla araştırmalar yapıyor. Son yapılan araştırmaya göre bıyıklı erkekler kadınlar tarafından karşı konulmaz olarak görülüyor. Araştırmada 4.000 kadından bir erkekte en çekici beş özelliği listelemeleri istendi ve %68'i bıyıklı bir erkeği sevdiklerini söyledi.

SAKALLI ERKEKLER O KADAR BEĞENİLMİYOR

Ancak sakallı erkekler kadınlar için çok daha az çekici bulundu ve sadece %23'ü "seksi" olduklarını söyledi. Anketi yürüten OnBuy.com'un bir sözcüsü şunları söyledi: "Bıyıklı erkekler için güzel bir gün, sakallı erkekler için çok fazla değil." Chillisauce.co.uk tarafından yapılan ankette İngiltere'de yaşayan 18-34 yaş arasındaki kadınların sakal tercih ettiği, 34-55 yaş arasındaki kadınların ise tıraşlı erkekleri beğendiği ortaya çıktı.

KASLI DEĞİL FİT BİR VÜCUT TERCİH EDİLİYOR

Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasında 286 kadına üstsüz erkeklerin fotoğrafı gösterilerek hangilerinin uzun süreli, hangilerinin kısa süreli ilişki için uygun olabileceği soruldu. Sonuçlara göre, kadınlar kaslı erkeklerle kısa süreli düşünürken daha az kaslı erkeklerin uzun süreli ilişkiler için uygun olduğu kanısında.

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