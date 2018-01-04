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Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor

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Sadece üç ay sonra anne olmaya hazırlanan genç kadının görüntüsü sosyal medyada günün olayı haline geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:21
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
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Adı Reanna Stephens olan 18 yaşındaki genç kadın hamile olduğunu söylemesine rağmen kendisine kimseyi inandıramıyor. Bunun nedeniyse 18 yaşındaki genç kadının altı aylık hamile olduğunu söylemesine rağmen fotoğrafların adeta bunun aksini söylemesi.

Karnı kelimenin tam anlamıyla dümdüz olan Stephens, bu görüntüsü yüzünden kimseyi gerçekten hamile oludğuna inandıramıyor. Hatta paylaştığı ultrason bile onun hamile olduğuna kimseyi inandıramadı.

Reanna Stephens, altı aylık hamile olmasına rağmen sahip olduğu görüntüyü yaptığı egzersizlere ve uyguladığı vegan diyetine bağlıyor.

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