Araştırma: Erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama şansı yüksek

200 yıllık bir döneme ve tüm kıtalara yayılan büyük verinin analiz sonucu, genele bakıldığında erkeklerin daha düşük yaşam süresi olsa da kadınlardan daha uzun yaşama şansları bazı koşullarda yüksek.

Danimarkalı akademisyenlerin BMJ Open dergisinde yayımlanan araştırmasına göre erkeklerin yüzde 25 ila 50’si kadınların ortalama yaşam süresinden daha uzun yaşadı.

Araştırmada 200 yıla yakın bir sürede 199 ülkede kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine ilişkin veriler incelendi. Evli veya üniversite diploması olan erkeklerin daha uzun yaşama olasılıklarının yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Yazarlar “Evli veya üniversite mezunu erkekler, bekar veya lise diploması olmayan kadınlardan daha uzun yaşama eğiliminde” ifadesini kullandı.

Analizin diğer sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan uzun yaşama ihtimali 1970’lere kadar düştü, sonrasında tüm popülasyonlarda giderek arttı. Beklenen yaşam süresindeki artış ve düşüşler sigara kullanımı ve diğer davranışsal farklarla ilişkilendirildi.

Yazarlar şunları kaydetti: “Erkeklerin yaşam beklentisi genellikle kadınlarınkinden daha düşük olmasına ve erkeklerin ölüm oranları genellikle her yaşta daha yüksek olmasına rağmen, erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama şansı büyük. Bu bulgular, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşamadığına dair genel izlenime meydan okuyor ve kadınlarla erkekler arasındaki yaşam sürelerinde daha ince ayrıntılı bir eşitsizlik olduğunu ortaya koyuyor.”