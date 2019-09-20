Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

Araştırmacılar, 7.500 yıl önce yaşamış bir Anadolu kadınının yüzünü modelledi

Bilim insanları, Cebelitarık’ta bulunan 7500 yıllık bir kafatasını kullanarak Neolitik dönem kadınının yüzünü yeniden canlandırdı. Yüzü yeniden canlandırılan kadına 'Calpeia' ismi verildi. Bilim insanları kafatası bulunan kadının Anadolu’dan gelmiş olabileceğini açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 09:01
Araştırmacılar, 7.500 yıl önce yaşamış bir Anadolu kadınının yüzünü modelledi

Bilim insanları, 1996 yılında İspanya’daki bir mağarada yapılan kazıda bulunan 7500 yıllık kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünün yeniden modellemesini yaptı. Yeniden modellemesi yapılan kadına ait kafatasının bulunduğu mağaradan yola çıkılarak 'Calpeia' ismi verildi. 

Webtekno'nun aktardığına göre, yeniden modelleme altı aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Yüz modeli çıkarılan Calpeia’nın öldüğünde 30-40 yaş aralığında olduğu düşünülüyor.

Calpeia’nın yüz modelinin çıkarılması için DNA’sının bir kısmından alınan bir parça analiz edildi. Yapılan analizin ardından kadının yüzünün kaba bir resmi çıkarıldı. Kaba resmin ardından 3 boyutlu bir modelleme işlemi yapılarak Calpeia’nın yüz modeli ortaya çıkarıldı.Kafatası üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, Calpeia’nın Cebelitarık bölgesine Anadolu’dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu düşünüyor.

Cebelitarık Ulusal Müzesi’nde görevli Clive Finlayson, “Kafatasından DNA elde edebildik. Bu sayede kadın hakkında birçok şeyi biliyoruz. Onun bir kadın olduğunu, siyah saçları ve koyu gözlere sahip olduğunu biliyoruz” dedi. 

Finlayson, kadının kökenlerine baktıklarında şaşırdıklarını söylüyor. Finlayson, “Asıl ilginç olan, kökenlerine baktığımızda, genlerin yüzde 10’unun yerli avcı toplayıcılardan olduğu, fakat genlerin yüzde 90’ının Anadolu kaynaklı olduğunu belirledik” dedi. 

Calpeia’nın ölüm nedeni belirlenemedi. Araştırmacılar, kadın öldükten sonra kafatasının zarar gördüğünü düşünüyor.Kafatasının yüz modelinin çıkarılması için üç boyutlu taraması yapıldı. Taramadan sonra kafatasını olmayan kısımları çıkarılan model üzerinde dolduruldu. Kafatasının görünümünün tamamlanması için gerçek saç kullanıldı. 

Yapılan çalışma Calpeia’nın, balık avlayarak beslendiğini ortaya çıkardı. Calpeia’nın kafatası Cebelitarık’ta bulundu. Ancak kadın Cebelitarık’ın yerlisi olabileceği gibi Anadolu’dan gelmişte olabilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AraştırmacıKafatasıAnadoluKadınıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil B Rh (-) negatif kan aranıyor!
Acil B Rh (-) negatif kan aranıyor!
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Obez kedi Shanti, koşu bandı ve pilates ile 4.5 kilo verdi
Obez kedi Shanti, koşu bandı ve pilates ile 4.5 kilo verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim