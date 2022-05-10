Aşık olduğunuzun 9 kanıtı!

Aşık olmak, insanın tecrübe edebileceği en garip ama en harikulade şeylerden biri. Ve her ne kadar aşk herkes için farklı olsa da, insanın aşık olduğunu anlamasına yardım edebilecek birtakım ortak düşünce ve duygular var.

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O kişiden başka kimseyi, hatta başka hiçbir şeyi düşünememek gibi bariz göstergelerden birini yaşıyor olabilirsiniz; ama işaretler daha gizli de olabilir.

Ne olursa olsun, günümüzün labirent misali arkadaşlık tablosu karşısında aşık olmak hiç şüphe yok ki epey çetrefilli. İşleri biraz olsun kolaylaştırmak adına The Independent aşık olduğunuzu açıkça gösteren belirtilerden bazısını öğrenmek için psikologlarla konuştu.

1. Gözünüzü ondan alamazsınız

Sevdaya tutulmanın klasik belirtilerindendir bu: Sevdiğinizin gözlerinde kendinizi kaybedersiniz. Psikolojik danışman Marc Hekster'e göre bu, aşkın en bariz kanıtlarından biri. Heckster "Dünyanızdaki en güzel ve en çekici kişi olduğunu düşündüğünüz birinin gözlerine neden bakmak istemeyesiniz ki?" diyor.

Mesele şu ki, sevdiğiniz birine baktığınızda gözünüze çarpan sadece dış görünümleri değildir. Ona baktığınızda birlikte geçireceğiniz bütün bir geleceği görebilir ya da en azından, bunu hayal edebilirsiniz.

Herkeste "Bir şey arıyorsunuzdur" diyor.

Bir annenin yeni doğmuş bebeğine veya çocuğuna nasıl sevgiyle baktığını gördüyseniz eğer gözünü dikip sürekli sevgi nesnesine bakmanın da bir kısmını anlayacaksınızdır.

2. Olağan aktivitelerinizden vazgeçersiniz

İlişki psikologu Madeleine Mason Roantree bu durumu şöyle açıklıyor: Biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız beyninizdeki ödül sistemi bu şekilde "daha fazla" zaman geçirmeyi istemenizi sağlayacak şekilde şevkinizi artırır. “Onu yanınızda istemeye başlarsınız" diye de ekliyor.

Ona yakın olmanın yollarını da düşünmeye başlayabilirsiniz, ki bunlara aranızda yeni yeni filiz veren bağın güçlenmesini sağlar umuduyla onun ilgilendiği şeyleri yapmak da dahildir.

"Mesela," diyor Mason Roantree, "salsadan nefret ettiğiniz halde kendinizi, sevdiğiniz kişi o kursta olmasa bile, salsa kursuna yazılmış bulabilirsiniz çünkü böylece kendinizi ona daha yakın hissedersiniz."

Bu ayrıca size onunla konuşmak için farklı bir konu sağlar. Dahası, size yakınlaşmasını sağlamak için onu baştan çıkaracak muhtemel bir yol olabilir.

3. İtici bir şey yapmasına aldırmazsınız

Hekster "Aşkın, özellikle de yeni aşkın, gücü ilkeldir" diyor.

Bu demek oluyor ki aşık olduğunuz kişi, ister dağınıklık ister tuvalet kapağını indirmemek olsun, itici olarak algılayabileceğiniz bir şey yaptığında önemsemezsiniz. Aslına bakarsanız bunun farkına bile varmayabilirsiniz.

Hekster "Aşk son derece güçlü olabilir ve sizi ketleyen her şeyden kurtulmakla ilişkilendirilebilir" diye ekliyor.

Bebeklerine aşık ebeveynleri ve pis de olsalar, uyumalarına mani de olsalar çocuklarını her zaman sevmeyi nasıl benimsediklerini düşünün.

4. Birlikteyken zaman uçup gider

Psikolojik danışman Daria Kuss birine aşıksanız onunla birlikteyken zamanın yüksek ihtimalle hızlı geçeceğini söylüyor.

Genelde hoşlandığımız bir şey yaparken geçerlidir bu durum. Sevdiğiniz insanla vakit geçirmek de pek farklı değil.

Kuss "Onunla birlikteyken akıştasınızdır, dolayısıyla birlikte zaman geçirken saatin ilerlediğinin farkına varmazsınız" diye ekliyor.

5. O asla hata yapmaz

Hekster aşık olmanın gerçeklik algımızı biraz çarpıtabileceğinden bahsediyor.

Hekster "Birine sırılsıklam aşıksanız onun kim olduğuna ve kendini nasıl sunduğuna dair algınızın bir parça gerçekdışı olması muhtemel" diye ekliyor.

Bu yüzden başka birisinin dediği veya yaptığı bir şeyi eleştirmeye yatkın olsanız dahi eğer bunu söyleyen veya yapan kişi partnerinizse onu bunun için sevebilirsiniz bile; çünkü sizin gözünüzde asla hata yapmaz.

Hekster “Sandalet içine çorap giyse bile. Onları bu kadar güzel yapan da bu değil mi?!" diye ekliyor.

“Aşıkken sadece güzelliğin rakipsiz bir versiyonunu görürsünüz. Tüm hislerinizin odaklandığı nokta o kişinin idealleştirilmiş halidir."

6. Alışılmadık derecede iyimser hissedersiniz

Mason Roantree aşıkken hayatınızdaki geri kalan her şeyin de tuhaf şekilde harika görünebileceğini söylüyor.

"Görünürde hiçbir sebep yokken biraz daha enerjik hissedebilirsiniz" diye de ekliyor.

“Partnerinizi düşündüğünüz, onunla birlikte ya da size onu anımsatan bir şeyler yaptığınız için aldığınız bütün o "dopamin patlamalarının" sonucu bu.

Olumlu beklentiler stresi azaltmaya yardımcı olur. Dolayısıyla partnerinizle birlikte olma beklentisi de akıl sağlığınızı güçlendirerek hayata dair daha iyi hissetmenizi sağlar.

7. Ona dokunup onu öpmek istersiniz

Bu da epey bariz görünebilir. Fakat aşık olduğunuz kişiye dokunup onu öpmek istemenizin sebebi düşündüğünüzden çok daha derin.

Aşık olduğunuz kişiye dokunduğunuzda "aşk hormonu" oksitosin salgılanır.

Kuss "Bu mutlu olmanızı sağlar ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir" diyor.

8. Her zaman onu düşünürsünüz

Hekster "Aşık olmak duygularımızı başka birine teslim etmek demektir" diyor.

Hekster bu teslimiyet halinde bir nevi o kişiyle birleştiğimizi ve zihnimizi tamamen onunla meşgul ettiğimizi söylüyor, öyle ki bu meşguliyet onların düşüncelerimizi hakimiyet altına aldığı noktaya varıyor.

Yine bunun sebebi kısmen, seks esnasında beyinde salgılanan oksitosin.

Hekster "Bu, duyguları, bilişi ve sosyal bağ kurmayı etkileyebilir" diye ekliyor.

Bunların hepsi birine kendinizi yakın hissetmenizde ve sevgi beslemenizde pay sahibi.

9. Onun mutluluğunu istersiniz

Hekster birine aşık olduğunuzda kendinizi normalden daha fedakar hissedebilirsiniz diyor. Fedakarlığın daha derin ve uzun süreli bir sevginin işareti olabileceğini açıklayan Hekster "Bu, sevginin daha olgun biçimlerini simgeler" diyor ve ekliyor:

Mutluluğu yalnız kendin için istemezsin. Diğer kişinin de seninle aynı oranda mutlu olmasını istersin.