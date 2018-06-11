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Aşık olmaya dair 5 bilimsel teori

Aşkla ilgili şaşırmaya devam ediyoruz…

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:18
Aşık olmaya dair 5 bilimsel teori

Anaokulu romantizminden evlilik uzmanlarına, hayatın her aşamasında aşkı anlamaya çalışmaya devam ederiz. Kendi deneyimlerimizden duyduğumuz korku hikayelerine, okuduğumuz romanlardan gazetelerdeki haberlere ve anne tavsiyelerin, aşk üzerine söylenecek pek çok şey vardır.
 
Ama iş romatizme gelince, aşık olmak ve kalmakla ilgili bazı çirkin teoriler de vardır. İşte popüler olanlar:
 
1. Beslenme şekli flört hayatınızı belirler

Bir flört aplikasyonu olan “Are You Interested?”in yaptığı araştırmaya göre, erkekler vejetaryen kadınlara ulaşmaya çalışırken kadınlar et oburları tercih ediyor. Bu yemek şehvetine uzanan çeşitlilik sorgulanabilir.

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2. Ailemize benzeyen partnerler seçeriz

Bu teori, kendimizi samimi hissettiğimiz insanlarla çevrelemeyi istemek fikrine dayanır. İnsanlar ilişkilerinde belli bir denge olmasına alışkındır, bu yüzden bilinçaltının partner tercihi yaparken de bu yönde çalışması doğaldır. Ama eğer erkek arkadaşınız babanızla aynı traş losyonunu kullanıyorsa, durup düşünmekte fayda olabilir.

3. Aşkı, aramaktan vazgeçtiğinizde bulursunuz

Herhangi yalnız bir insan aşkı aramaktan vazgeçebilir mi? Şüpheli. Ama bunu hayatınızın aktif bir parçası haline getirmek yerine, aşkı bulmak organik gelişmelidir. Hayatınızı zenginleştirecek başka şeyler üzerine zaman ayırmaya odaklanın. Hayatınızın aşkı haftasonu gitmeyi planladığınız sahil şeridinde ya da iş çıkışı uğrayacağınız kitapçıda karşınıza çıkabilir.
 
4. Aşk bağımlılık yapıyor

New York'taki Albert Einstein Tıp Koleji’nin yaptığı bir araştırmaya göre, beynimiz aşka da kokaine verdiği tepkileri veriyor. Aşk acelecidir ve kesinlikle bağımlılık yapar.
 
5. Aşık olmak sadece 4 dakika sürüyor

Y nesli romantizmi. Hiçbir şey, aşkı anlık haz gibi anlatamaz ve bağlılık oluşturmak için zaman gerekir diyenlere tersini kanıtlamak için bir şans. New York Times tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre birisine 4 dakika boyunca bakmak, aşık olmaya yetebiliyor. Dört kesintisiz dakikalık süren tek bir aktivite.

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