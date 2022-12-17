Aşk kalbinizde başlayıp vücudunuzu böyle etkiliyor...

Aşkı, sadece duygusal bir durum olarak değerlendiriyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var. Zira aşık insanların salgıladığı hormonların ve yaşadıkları duyguların fiziksel birçok etkisi bulunur. Aşkın en belirgin etkileri ise kalp sağlığı üzerinde görülür. Göğüste oluşan sıkıntı ve heyecan hissi, çarpıntı, kalbin yalpalayarak atması, anlamsız bir huzursuzluk hali aşkın vücudu ele geçirdiğini gösterir. Ancak bu duygular sanılanın aksine kalbe iyi gelir. Aşkın, uzun vadede kalp krizi riskini azalttığı, kalbin ömrünü uzattığı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Aşkın sağlığımıza faydaları…

Aşk tansiyonu düşürür

Aşk ve sevgi tansiyonu düşürür. Yapılan bilimsel çalışmalar, sıcak bir kucaklaşma sonrası gelecek 10 dakikalık sevgi dilli konuşmanın, tansiyonu düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu etkinin temelinde vücutta artan gevşeme hormonu oksitosin bulunur. Tansiyonu düzenleyen diğer etkenleri ise vücuttaki stresin azalması, uyku kalitesinin artması, kişisel bakım ve beslenme düzeninin daha kaliteli olması oluşturur.

Kolesterolü dengeler

Garip gelebilir ama aşk kolesterole de iyi gelir. Yapılan araştırmalar mutlu birliktelik yaşayan çiftlerin, vücuttaki stres hormonlarının azalmasına paralel olarak kolesterol seviyelerinin de daha düşük olduğuna işaret ediyor. Mutlu çiftlerin beslenme alışkanlıklarının daha kaliteli olması da kolesterol dengesini olumlu etkiler. Düzenli spor yapan çiftlerin, tek başına spor yapanlara oranla spora devam etme oranının daha yüksek olduğunu gösterirken, bu sayede yağ seviyeleri de belirgin şekilde düşer.

Yaşam süresini uzatır

Mutlu birliktelik yaşayan kişilerin, yalnız yaşayan kişilere oranla daha uzun yaşadıklarını biliyor muydunuz? Tek başına yaşayan kişilerde depresyonun ve sağlıksız beslenmenin daha sık, sigara ve alkol tüketiminin fazla olduğu görülür. Bilimsel çalışmalar, tek başına yaşayan kadınların ortalama 2 yıl, erkeklerin de ortalama 6-7 yıl ömürlerinin kısaldığını gösteriyor.

Aşk nasıl mutlu eder?

Aşık olunca beynin salgıladığı dopamin, endorfin ve seratonin gibi hormonlar kişiye mutluluk verirken, adeta birer antidepresan etkisi yaratır ve kalp damarları depresyonun zararlı etkilerinden korunur. Aşk derken sadece iki karşı cins arasında süregelen duygusal yakınlaşma düşünülmemeli. Kişiye huzur verecek aile sevgisi, hayvan ve doğa sevgisi, tasavvufi aşk da kalp sağlığına olumlu etki yapar. Yani aşk kişiye külfet olmamalı, tam tersine kişinin hayatına olumlu katkı yapmalı. Bu nedenle aşkta kalp/beyin dengesini iyi ayarlamak gerekir.

Kalp krizi ihtimalini düşürür

Aşk uzun vadede kalp krizi riskini azaltır. Mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayan çiftlerde uyku kalitesi artarken, kalp krizi riskinin azaldığı görülür. Stresin panzehiri olarak gösterilen aşk sayesinde vücuttaki stres hormonu kortizolün azalmasıyla şeker ve kolesterol döngüsünde düzelme izleniyor ve damarlar korunur.

Bağışık sistemi kuvvetlenir

Aşk iksirinin en önemli öğesi olan oksitosin ile kan basıncında düzelme izlenirken, vücudun bağışıklık sistemi daha da güçlenir ve damarlardaki iltihabi durum azalır.

Aşk acısı kalp krizi riskini artırır

Aşk acısını küçümsememek gerekir. Aşk, kalbi olumlu etkilediği gibi aşkın istemeyerek son bulması da kalp üzerinde olumsuz etki yaratır ve kırık kalp hastalığına yol açar. Vücutta gelişen tetikleyici hormonlardaki ani yükselme kalbin üzerinde sersemletici etki göstererek kalp kasılmasında bozukluk ile sonuçlanabilir. Bu durum göğüs ağrısı ve nefes darlığının ön planda olduğu, kalp krizini taklit eden bir hastalığa yol açar. Bu süreçte özellikle ilk ay içerisinde kalp krizi riskinde de ortalama 2-5 kat artış olur. Bu nedenle kırık kalp sahibi kişilerin hekim desteği almaktan çekinmemesi gerekir. Platonik aşklar da sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle aşkın gizli kalmaması gerekir. Aşk ve sevginin olumlu etkilerini görmek için bu durumun ifade edilmesi önemli. Gizli kalmış platonik aşklar sağlık sorunlarına yol açabilir.