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Aşkım Kapışmak: İntihar edecektim

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
Aşkım Kapışmak: İntihar edecektim

Yazar Aşkım Kapışmak, önceki akşam Maslak Sahne'de kendi yazıp yönettiği oyunu sahneledi. Çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı.

 

Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Aşkım Kapışmak, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti. Sohbet esnasında oldukça duygula-nan yazar, geçmiş dönemde yaşadığı zor günleri anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu.

Babası tarafından şiddet gördüğünü anlatan Kapışmak, "Bunları burada ilk defa söylüyorum. Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı. Çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Babam çok paracı bir insandır. Beni hâlâ para için tehdit ediyor ve para istiyor. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırttım. Ben anneme şiddet uygulamaması için ona yeni bir hayat verdim. Fakat kumar borçlarından dolayı benden para istiyor" dedi.

İntihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Kapışmak, "Ben birçok kere geçmiş dönemde yaşadığım zor günler yüzünden intihar etmeyi düşündüm. İntihara meyilli bir gençlik dönemi yaşadım. Ya ölecektim ya da öldürecektim. Fakat ben böyle olmayı seçtim. Bunun en büyük sebebi o dönemde tanıştığım otizmli bir çocuktur. Onun sayesinde hayata tutundum. Ben ona bir şeyler öğretmek isterken o bana çok şey öğretti. Bende o zaman söz vermiştim ve şimdi bu yaşadıklarımı kitaba taşıdım. Sıra beyaz perdede, sözümü tuttum" dedi.

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HaberKıbrısAşkım KapışmakYazarKültür Sanat
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