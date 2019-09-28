Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:06
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor

Limca Rekorlar Kitabı'na 'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' olarak giren ve Delhi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 59 yaşındaki Rita, yetkililer tarafından sıvı diyetine sokuldu ve sağlık durumu yakından izleniyor. Hint medyasına göre, şempanzenin durumu temmuz ayından beri kötüye gidiyordu.

'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' unvanına sahip, 59 yaşındaki dişi şempanze 'Rita'nın sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

Şempanze için özel bir diyet ve ekstra bakım uygulayan yetkililer, 'Rita'nın sağlığının temmuz ayından bu yana kötüye gittiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, şempanze hakkında şunları söyledi:

"Rita, 27 Temmuz'dan beri pek iyi durumda değil. Yaşı en sonunda onu gafil avlamış görünüyor. Düzgün bir şekilde yemek yemiyor. Etrafta fazla dolaşmıyor. Ona düzenli olarak vitaminlerini, minerallerini, karaciğer toniklerini ve demir takviyesi şurubunu veriyoruz. 27 Temmuz'dan beri meyve suyu, hindistan cevizi suyu, öğütülmüş badem ve cevizli süt diyeti yapıyor."

1960'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan Rita, 1990'da Hindistan'a getirildi ve 'Asya'daki en yaşlı şempanze' olarak Limca Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sağlıklı bir şempanze, ortalama olarak yaklaşık 40 yıllık bir ömre sahip olması gerekiyor.

58. doğum günü için Delhi Hayvanat Bahçesi, şempanzeye en sevdiği yiyecekler olan bal ve fındık ve izlemesi için bir televizyon vermişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Asyanın En Yaşlı şempanzesiDelhi Hayvanat BahçesiRitaSıvı DiyetişempanzeHaberYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Kan donduran cinayet: Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!
Kan donduran cinayet: Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!
Işın Karaca'nın acı günü
Işın Karaca'nın acı günü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim