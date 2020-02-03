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Avustralya katliama koalalarla devam ediyor

5 bin devenin katledildiği Avustralya'da çok sayıda okaliptüs ağacının buldozerlerle yıkılması sonucu onlarca koalanın hayatını kaybettiği açıklandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:42
Avustralya katliama koalalarla devam ediyor

BBC'de yer alan haberde, Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı belirtildi.

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü belirtti.

Bölgede ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, yıkım sırasında yaralanan, aç ya da susuz kalan 80 kadar koalanın da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Victoria eyaleti Çevre Bakanı Lily D’Ambrosio, yaptığı açıklamada olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, koalaların ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanlar olduğu sanılıyor.

Son Güncelleme: 03.02.2020 15:45
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKatliamAvustarlyaKoalaDeve
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