Aydın'da kadın gazeteciler sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı

Aydın'da yaşayan Selda Bozay tarafından düzenlenen Birleşen Kadınlar Halı Saha Futbol Turnuvası'na kadın gazeteciler de takım kurarak katıldı.

Kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için topuklu ayakkabı giyen gazeteciler, "Kadınız, güçlüyüz. Kadına şiddete hayır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kadınlar, daha sonra topuklu ayakkabılarını çıkarıp kramponlarını giydi. Kadın gazetecilere erkek meslektaşları da saha kenarında tezahürat yaparak destek verdi.

Ege Zirve Takımı'yla karşılaşan Aydın Basın Takımı, rakibini 5-1 mağlup etti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener "Kadınların her alanda, her yerde varlığını kanıtlamaları, ispatlamaları ve bu sahalarda kadına şiddete karşı böyle bir organizasyonla seslerini duyurmaları çok özel, çok önemli" dedi.

Gazeteci Melek Fırat da kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için turnuvaya katıldıklarını ve topuklu ayakkabı giydiklerini belirterek, kadınların dışarıda topuklu ayakkabı, sahada da krampon giyebileceklerini ifade etti.

Kıymet Sarıyıldız da ilk kez futbol oynadığını, böylesi anlamı bir turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.