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Bayram kilolarından koruyan tatlı tarifleri

Ramazan Bayramı’nda yapılacak ikramlar arasındaki tatlı ve şekerlemelerin fazla tüketilmesinin sağlık açısından getireceği riske dikkat çeken beslenme uzmanları, alternatif tarifler sunuyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:05
Bayram kilolarından koruyan tatlı tarifleri

Medical Park Tarsus Hastanesi’nden Özge Akar Özyaman, “İkram edilen bütün tatlılardan ve şekerlemelerden yemek isterken aşırıya kaçmak, şeker ve tansiyonun yükselmesine, nefes darlığına, bağırsak rahatsızlıklarına, mide bulantısı ve kusmaya, hazımsızlığa yol açabilir. Bu nedenle birçok kişi bayramlarda hastanelik oluyor. Öte yandan şekersiz tatlıların, bayramların sağlık açısından daha kolay atlatılmasını sağlayabilir” dedi.

GELENEKSEL AMA TEHLİKELİ 

Geriden kalan Ramazan ayı boyunca günde iki öğün yemek ve uzun süre aç kalmaya alışan vücudun normale dönebilmesi için dikkatli olmak gerektiğini kaydeden Özge Akar Özyaman, “Ülkemizde bayramlarda konuklara başta baklava olmak üzere şerbetli tatlılar ve çikolatalar ikram etmek gibi bir gelenek var. Daha da kötüsü, ikramlar için konuklara ısrarcı olunuyor. Ancak bu ikramlara alternatif olarak, şekersiz tatlılar yapılabilir. Böylece hem sağlığa zarar vermekten kaçınılabilir hem de fazla kalorilerin getireceği kilolar engellenir” diye konuştu.
Diyetisyen Özge Akar Özyaman, bayram ikramı olarak, şeker kullanılmadan yapılan şu tatlı tariflerini öneriyor:

TAHİNLİ VE KİRAZLI TOPLAR 

Malzemeler:
Yarım su bardağı ceviz
Yarım su bardağı çekirdeksiz üzüm
Yarım su bardağı kurutulmuş kiraz
2/3 su bardağı tahin
Yapılışı: Malzemeleri rondodan geçirelim. Karışımı küçük küçük 25 top yapalım. Buzdolabında 2-3 saat tutalım.

AVOKADO PUDİNG 

Malzemeler:
2 adet olgun avokado
2 adet büyük olgun muz
su bardağı süt (badem sütü veya hindistancevizi sütü de olabilir)
3-5 yemek kaşığı şeker ilavesiz kakao
çay kaşığı tuz
50 gram bitter çikolata (yüzde 70 kakao tercih)
Yapılışı: İri parçalar halinde doğradığınız avokadoyu, süt ve muzla birlikte mutfak robotu veya rondodan geçirin Avokado-muz karışımı pürüzsüz hale geldikten sonra bir karıştırma kabına alın. Üzerine toz kakao, erittiğiniz bitter çikolatayı ilave edin. Karışımı ufak servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra arzuya göre muz dilimleriyle servis yapın.

ŞEKERSİZ KEK 

Malzemeler:

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1 yumurta
1 çay bardağı süt
1 su bardağı çiğ fındık
Kuru meyveler (isteğe bağlı kayısı, incir, hurma olabilir)
1 paket kabartma tozu
1,5 büyük çay bardağından bir parmak eksik tam buğday unu
1 yemek kaşığı kakao
Yapılışı: Kuru meyveleri, yumuşamaları için önceden suda bekletin. Fındıkları mutfak robotundan geçirin. Fındığın yağı da çıkacağı için keke ekstra yağ ilave etmeyin. Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. İsteğe bağlı olarak 1-2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi ilave edebilirsiniz. Karışımı muffin kalıplarına bölün. 180 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika yeterli olacaktır.

DONDURMA 

Malzemeler:
Donmuş 2 adet muz
Donmuş yaban mersini, karadut, böğürtlen veya çilek
Yapılışı: Donmuş haldeki tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir. Kremamsı kıvam alınınca dondurma olarak tüketilebilir.

İNCİR UYUTMASI (SÜTLÜ İNCİR TATLISI) 

Malzemeler:
2,5 su bardağı süt
150 gram kuru incir
Yapılışı: İncirleri sıcak suda bekletin, yumuşayınca küp küp doğrayın. Sütü kaynamadan ısıtıp ocaktan alın. Süt el yakmayacak sıcaklığa geldiğinde küp küp doğranmış incirlerin üzerine dökün. El blenderı ile ezin. Hazırladığınız karışımı hızlıca kaplara paylaştırın. 2 saat kadar oda sıcaklığında üzerleri kapalı olarak dinlendirin. Koyulaşıp mayalanan tatlıyı buzdolabına alın ve 1 saat kadar daha dinlendirin. İsteğe bağlı olarak ceviz, fındık, tarçın ile süsleyip servis edebilirsiniz

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