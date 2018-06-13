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Bayramda tatile çıkacak olanlar dikkat!

Bayram tatilini gerek yurt içi gerekse yurt dışında değerlendirecek olanlar bu önerileri sakın atlamayın. 

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:28
Bayramda tatile çıkacak olanlar dikkat!

Bayram tatilini gerek yurt içi gerekse yurt dışında değerlendirecek olanlar bu önerileri sakın atlamayın. 

Erkenden havaalanına gidin

İster yurt içi, isterseniz yurt dışına gidin havalimanlarında bayram dönemi çok ciddi yoğunluklar yaşanır. Bu sebeple yurt içi seyahatler için tercihen uçuşunuzdan 2 saat önce, yurt dışı seyahatlerde ise tercihen uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında olmalısınız. Otobüsle seyahat edecekseniz de, otogara giden yollarda ciddi trafik olacağını göz önüne alarak erken gitmenizde fayda var.

Uykunuzu alın

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Kendi aracı ile yola çıkacaklar bilmelidirler ki, bayram yoğunluğu karayollarında da ciddi ölçüde hissedilecektir. Ve maalesef uykusuz, dikkatsiz ve alkol almış sürücülerle aynı yolda seyredebilirsiniz. Bu sebeple siz seyahatten bir gün önce mutlaka en az 8 saat uyuyun ki, yolda başkalarına daha fazla dikkat edebilesiniz. 

Araç bakımını ihmal etmeyin

Bayram öncesinde mutlaka yola çıkmadan arabanızın bakımını yaptırın, yedek lastiğinizi kontrol edin, yol yardım ve acil durum telefonlarını yanınıza alın.

Sigorta yaptırmayı unutmayın

İster yurt içi, ister yurt dışına gidecek olun, başınıza gelebilecek her tür talihsizlik için mutlaka tam kapsamlı bir seyahat sağlık sigortası yaptırın. 

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