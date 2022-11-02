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Belediyeye dava açıyorlar...

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, “Hasta olan ve yaralanan canlıların tedavi ettirilmediği” iddiasıyla Güzelyurt Belediyesi’ne dava açma kararı aldığını duyurdu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 12:52
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Belediyeye dava açıyorlar...



Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, hasta olan ve yaralanan canlıların tedavi ettirilmediği gerekçesiyle Güzelyurt Belediyesi’ne dava açma kararı aldığını açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Belediyenin şikayet konusu köpekleri, herhangi bir barınağı olmamasına rağmen toplatmaya çalıştığı” ileri sürülerek, “Dar alana koyulan kimsesiz hayvanların, tedavi ettirilmeyip kaderine veya ölüme terk edildiği” iddiasında bulunuldu. 

Açıklamada, dernek yönetim kurulu dün aldığı kararla, Hayvan Refahı Yasası’na aykırı muamelede bulunduğu öne sürülen Güzelyurt Belediyesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunup, belediye aleyhinde dava açacağı belirtildi.

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