Künye
Kıbrıs 36
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı

“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler

Sosyal medyadan yaptığı spor ve sağlıklı yaşam paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Lesley Maxwell, kendisine yapılan sert yorumlara sosyal medyadan cevap verdi. Bikini giymek için çok yaşlı olduğunu iddia edenlere Maxwell, fit vücudunu sergileyerek cevap verdi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:50
0 Okunma
“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler

Avustralya’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni geç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yaşıtlarına meydan okudu. 63 yaşındaki fenomen, son gönderisinde hayranlarına asla bikini giymek için yaşlı olmadığını göstermek için bir antreman videosunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini acımasız bulunduğu belirten Maxwell, “Bikinilerin yaşı yoktur. Ben sadece yüzmeyi seviyorum” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Maxwell’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce beğeni alan paylaşıma kullanıcılardan biri, “Sağlıklısın ve yaşıtlarından çok farklı görünüyorsun. Kendine bakıyor olman çok ilham verici” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise spora yeniden başlamak için motivasyon bulduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz!
Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz!
Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''
Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''
Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!
Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim