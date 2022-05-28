“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler

Avustralya’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni geç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yaşıtlarına meydan okudu. 63 yaşındaki fenomen, son gönderisinde hayranlarına asla bikini giymek için yaşlı olmadığını göstermek için bir antreman videosunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini acımasız bulunduğu belirten Maxwell, “Bikinilerin yaşı yoktur. Ben sadece yüzmeyi seviyorum” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Maxwell’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce beğeni alan paylaşıma kullanıcılardan biri, “Sağlıklısın ve yaşıtlarından çok farklı görünüyorsun. Kendine bakıyor olman çok ilham verici” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise spora yeniden başlamak için motivasyon bulduğunu söyledi.