Bikini yüzünden doktorluktan men edildi!

Myanmar’da 29 yaşındaki Nang Mwe San isimli kadın, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar sebebiyle sağlık konseyi tarafından doktorluktan men edildi.

“Hastalarımı tedavi ederken bikini giymiyorum”

New YorkTimes’a konuşan genç kadın, “Her zaman model olmak istemişti. Bu yüzden meslekten men edilmeyi göze almıştım. Ama paylaşımlarım sebebiyle meslekten men edilişimi cinsiyetçi olarak değerlendiriyorum. Sonuçta hastalarımı tedavi ederken bikini giymiyorum o yüzden sağlık konseyinin verdiği kararı saçma buluyorum.” ifadelerini kullandı. San ayrıca kendisini her şekilde destekleyen kadın ve erkek takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.