Bilim insanları umutlu: Jüpiter’in uydusunda yaşam olabilir

1.940 mil çapındaki Europa, Jüpiter’in bilinen 79 uydusundan dördüncü en büyük uydusu. Europa’nın 15 mil kalınlığındaki buz örtüsünün altında önemli bir akışkan su kütlesine sahip olduğu düşünülüyor.

Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, Europa’nın yüzeyindeki tepeleri Grönland’da bulunan tepelerle karşılaştırdı. Grönland’daki bu tepeler, yeraltı suyunun yeniden donmasıyla oluşuyor.

Araştırmacılar Europa’daki tepelerin de benzer şekilde oluşması halinde, yüzeydeki sıvının suya yol açacağını belirtiyor. Yüzeye yakın bu akışkan su alanları da yaşamın oluşmasına izin verebilir.

DÜNYA’NIN İKİ KATI KADAR SU İÇEREBİLİR

Daily Mail’in haberine göre, Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın başındaki isim olan Stanford Üniversitesi jeofizikçisi Riley Culberg, “Dünya dışı yaşam arayışında, Europa, buz örtüsünün derinliklerinde tespit edilen küresel bir tuzlu su okyanusu sayesinde, belki de güneş sistemimizde mikroplar tarafından yaşanabilir yerlerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yüzeye yakın sayısız su cebi, organizmalar için ikinci bir potansiyel habitatı temsil edecektir” dedi.



Culberg, “Buz örtüsündeki akışkan suyun varlığı, okyanus ile buz kütlesi arasındaki alışverişin yaygın olduğunu ve bu da yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğini düşündürüyor” diye ekledi.

Bilim insanlarına göre, Europa’nın okyanusu, Dünya’dakilerin iki katı kadar su içerebilir. Dünya’da da yaşam ilk olarak deniz mikropları ile ortaya çıktı.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA’nın Europa Clipper isimli uzay aracının, uydunun yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırması için 2024’te fırlatılması planlanıyor.