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Bilim insanlarından korkutan uyarı

20 Eylül 2018 Perşembe 13:10
Bilim insanlarından korkutan uyarı

İngiliz uzmanlar, güneş fırtınalarının artacağını ve yüksek hızlı radyoaktif parçacıklarının Dünya üzerindeki elektrik sistemlerini ve iletişimi yok edebileceğini duyurdu. Uzmanlar, İngiliz Uzay Ajansı ile birlikte Alman yetkililerin uzaya göndereceği sistem ile daha kesin bir sonuç alabileceklerini açıkladı. Yetkililer, "Güneş fırtınalarının bizi etkilemesi an meselesi" açıklamasını yaptı.

Avrupa Uzay Ajansı, bu hafta içerisinde Güneş üzerindeki fırtına ve patlamalarla ilgili bir projeyi başlatıyor… Projenin başlamasından önce İngiliz yetkililer herkesi korkutan bir açıklama yaptı. İngiliz Meteoroloji Ofisi’nin bünyesindeki Uzay Havası İzleme Birimi’nin Başkanı Catherine Burnett, “Uzaya gönderilecek bu sistem, bilim insanlarının ve uluslarının gelecekteki Güneş fırtınaları ve patlamalarına karşı önlem almamızı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

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Güneş fırtınalarından kaynaklanan yüksek hızlı radyoaktif parçacıkların Dünya’yı etkileyebileceğini açıklayan yetkililer, “Güneş fırtınaların artması, dünya çapında yüksek teknolojiye sahip birçok ürünün kullanılmaması anlamına gelecek. Yüksek frekanslı telekomünikasyon durma noktasına gelebilir, enerji gidince uydu iletişimi ve GPS kullanılamaz” dedi. Burnett, “Güneş’le ilgili büyük olayların her 100 ya da 200 yılda bir olduğunu düşünüyoruz. İngiltere’de yaşanan en son olay 1859’da yaşanmıştı. Dolayısıyla benzer bir olayın yaşanması an meselesi” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BilimHaberGüneş
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