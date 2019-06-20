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“Bir El Uzat 2” konseri düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocuklarına yardım eli uzatmak için “Bir El Uzat 2” konseri düzenleniyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:57
“Bir El Uzat 2” konseri düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocuklarına yardım eli uzatmak için “Bir El Uzat 2” konseri düzenleniyor.
Vakıf’tan verilen bilgiye göre, 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Göçmenköy Parkı’nda yer alacak konser, 20 gönüllü gencin organizasyonu ile gerçekleştirilecek. 
Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarının da yer alacağı konser etkinliğinde ülke sanatçıları Gizem Akbil ft. Caravan Blue, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası ve Hüseyin Karavezirler gönüllü olarak sahne alacak. 
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gıda Şti. Ltd., Mado, Sharaf Electronics, Nicosia Finans, Decomar, Cabacaba, Cafe No 8, Necipoğlu Ltd., Intergaz, Cypex Company Ltd., Kösezade Turizm, Hieroglyph Creative, Bellapais Gardens, Atakom, Yıltan Zabit Security, Salamis Bay Conti, Göçmenköy Spor Kulübü ve Dört Renk Matbaacılık, konserin organize edilebilmesi için katkı sağladı. 
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenecek “Bir El Uzat” yardım konserinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, organizasyonun biletlerinin girişte temin edilebileceğini hatırlattı. 
İnce, sadece 20 TL katkıda bulunarak kanser sürecindeki çocuklara bir el uzatılabileceğinin altını çizerek, tüm halkı konser etkinliğine davet etti.

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BirElUzatKonseriLösemilçocuklarKonser
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