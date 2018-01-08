Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?

Sirkenin inanılmaz kullanım alanlarını ve faydalarını herkes bilmez. Hatta bu malzemeyi bahçenizde de güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi keşfettik.

İşte size sirkenin her bahçe için vazgeçilmez olmasını sağlayan birkaç özelliği:

Sirke bahçede nasıl kullanılır?

Yabani otlardan kurtulmak için kimyasallara para harcamaktan vazgeçin. Bunun yerine bitkilerinizin üzerine sirke dökmeyi deneyin. Sirkenin yapısında bulunan asetik asit, fazla otların büyümelerini durdurur ve toprağa zarar vermez. Birebir ölçülerde sirke ve su karışımı ise karıncaların ve kemirgen hayvanların bahçenizden uzak durmalarını sağlar. Taze çiçek buketinizi koyduğunuz vazonun suyuna 2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı şeker koymak, daha uzun bir süre boyunca taze kalacaktır.

Sirke, bahçede pahalı kimyasalların yerine geçmekle kalmıyor, aynı zamanda da tuvalet temizliği ve dezenfektan ürün yerine de kullanılabiliyor.

Sirke evde nasıl kullanılır?

Banyonuzun daha temiz olmasına yardımcı olacak basit bir o kadar da etkili bir yol var. Sirke kullanarak kirleri temizlemek ve tuvaletinizi dezenfekte etmek için şunlara ihtiyacınız var:

* % 9'u sirke ile dolu bir bardak

* Karbonat ya da iyot çözeltisi

Sirkenin karbonat ile kullanım (yüksek etkili)

Bir bardak sirkeyi 40°C’ye kadar ısıtın, içine karbonat ya da iyot çözeltisi ile karıştırın. 200 gr sirke için 1 yemek kaşığı karbonata ihtiyacınız olacak. İyot çözeltisinde ise oran bire bir. Elde ettiğiniz karışımı tuvalete dökün ve birkaç saat bekletin. Daha yüksek bir etki için çözeltiyi akşamdan dökerek bütün gece boyunca bekletebilirsiniz ve işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Sirkenin karbonatsız kullanım:

Su tankını boşaltın ve tıkacını takın. Tankın iç yüzeyini kuru bir bezle silin ve lekeli bölgeleri sirke ile ıslatılmış bir bez yardımıyla temizleyin. 2-6 saat sonra kalan lekeleri kazıyarak çıkarabilirsiniz.

Sirke ne yapar?

* Kireç kalıntılarını çözer.

* Metal parçalardaki pası temizler.

* Kendi kendini buharlaştırarak nahoş kokuları yok eder.

* Böbrek taşlarını küçültür.

* Şigella (dizanteri) ve e.coli bakterilerini öldürür.