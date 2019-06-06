Bodrum'da, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran'dan bu yana 50'nin üzerinde kişinin seyyar satıcılardan alıp yedikleri midye dolmalardan zehirlendikleri belirtildi. Harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı.
Bodrum'da 50 kişi zehirlendi, açıkta midye satışı durduruldu
Bodrum'da 3 Haziran'dan bu yana midye dolma yiyen 50 kişin zehirlenme belirtisiyle hastanelere kaldırıldı. Rahatsızlananlar hastanelerde tedavi edilirken, açıkta midye satışı durduruldu.
06 Haziran 2019 Perşembe 14:30